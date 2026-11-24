Na Madžarskem se hitro širi sifilis, ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v državi. Posebej skrb vzbujajoče so posledice za nosečnice in njihove otroke. Madžarski nacionalni center za javno zdravje in farmacijo (NNGYK) je do 12. novembra letos potrdil 144 primerov prirojenega sifilisa. Zaradi okužbe je umrlo 31 otrok, od tega 26 še pred rojstvom, pet pa po njem.

V zadnjih treh mesecih letošnjega leta so na Madžarskem prijavili 747 novih primerov sifilisa, od tega 516 v provincah in 231 v Budimpešti. Število okužb se povečuje že več let: leta 2020 so jih potrdili 777, leta 2025 pa že 2462, poroča Euronews.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je stopnja okužb na Madžarskem šestkrat višja kot v Romuniji in dvajsetkrat višja kot na Hrvaškem. Država izstopa tudi po številu prirojenih okužb. Leta 2024 so tam potrdili 42 primerov pri nerojenih otrocih in novorojenčkih, največ med članicami Evropske unije. V Bolgariji so jih našteli 30, v 14 državah pa niso odkrili niti enega.

Podatki za Slovenijo Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so leta 2024 potrdili 104 primere zgodnjega sifilisa, kar je največ v zadnjem desetletju. Za primerjavo, leta 2020 so prijavili 31 primerov. V letu 2025 so četrtletna poročila NIJZ potrdila 80 primerov zgodnjega sifilisa in deset primerov neopredeljenega sifilisa. V zadnjem četrtletju so potrdili tudi en primer prirojenega sifilisa pri novorojenki.

Nosečnice okužbo pogosto odkrijejo prepozno

Madžarsko še posebej skrbi širjenje okužbe med nosečnicami. Bakterija, ki povzroča sifilis, lahko prek posteljice preide na plod in povzroči prirojeno obliko bolezni. Ta lahko privede do spontanega splava, mrtvorojenosti ali resnih zdravstvenih zapletov pri novorojenčku.

Raziskava univerze Semmelweis, ki je zajela 180 nosečnic s sifilisom v obdobju med letoma 2015 in 2025, je pokazala, da so pri 75 odstotkih žensk okužbo odkrili šele v drugem ali tretjem trimesečju nosečnosti. Ob postavitvi diagnoze kar 94 odstotkov nosečnic ni kazalo nobenih simptomov.

Po podatkih madžarskih zdravstvenih oblasti so leta 2025 okužbo odkrili pri 91 novorojenčkih, v prvih osmih mesecih leta 2026 pa so potrdili še sto primerov. To pomeni, da Madžarska močno presega cilj Svetovne zdravstvene organizacije, ki predvideva največ 50 primerov prirojenega sifilisa na 100.000 živorojenih otrok. Madžarska je leta 2025 dosegla 126 primerov na 100.000 živorojenih otrok.

Obvezno testiranje nosečnic

V Sloveniji je testiranje nosečnic na sifilis obvezno že ob prvem preventivnem pregledu, ki ga ginekolog opravi praviloma do 12. tedna nosečnosti. Če odkrijejo okužbo, zdravniki nosečnico zdravijo z antibiotiki, najpogosteje s penicilinom. Pravočasno zdravljenje lahko v veliki večini primerov prepreči prenos bakterije na plod. Če obstaja sum na okužbo otroka, zdravniki po rojstvu opravijo dodatne preiskave in glede na oceno tveganja uvedejo zdravljenje.

Madžarska je zaradi hitrega naraščanja števila okužb uvedla dodatne ukrepe. Od 1. septembra 2026 morajo nosečnice poleg testiranja v prvem trimesečju opraviti še en test med 24. in 28. tednom nosečnosti. Zdravstvene oblasti so uvedle tudi hitro testiranje ob porodu za ženske, ki med nosečnostjo niso obiskovale zdravstvenih pregledov ali pri katerih obstaja povečano tveganje za okužbo.

Glavna razlika med državama je torej v obsegu rutinskega presejalnega testiranja. Slovenija predvideva obvezno testiranje ob prvem pregledu nosečnice, Madžarska pa je zaradi razsežnosti epidemije uvedla še obvezno ponovitev testa v drugem trimesečju in dodatne ukrepe ob porodu.