»Zaspani Joe« Biden se prebuja

Kdo se bo spopadel z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom? Foto Jim Watson Afp

Biden je Sandersovim privržencem bolj simpatičen od tekmice iz leta 2016 Hillary Clinton. Foto Mario Anzuoni Reuters

New York – Številni pretekli besedni spodrsljaji so pozabljeni, nekdanji podpredsednikje v sinoči jasno prevladal na prvem televizijskem soočenju z vermontskim senatorjem. Ta je res ostro napadal Bidnova pretekla glasovanja v senatu od ženskih pravic do iraške vojne, a je napadeni dobro zadel s prepričevanjem, da Američani hočejo rezultate in ne revolucije. Naj bo politična preteklost takšna ali drugačna, mnogi sedanji predlogi demokratičnega socialista Sandersa za ameriške razmere zvenijo kot revolucija.Najbolj sporen je predlog razširitve zdravstvenega zavarovanja za starejše na vse Američane. Sredi nevarne pandemije koronavirusa demokratska predsedniška kandidata soglašata, da država potrebuje izredne ukrepe za zaščito vseh prebivalcev, tudi tistih brez zadostnega zdravstvenega zavarovanja ali celo popolnoma brez njega, po končanju sedanje krize pa bi Joe Biden sedanje dostopno zavarovanje z ponarodelim nazivom ObamaCare predvsem dopolnil z zavarovanjem za vse. Že po njegovih zadnjih volilnih zmagah je mogoče sklepati, da je za demokratsko večino takšen predlog razumnejši od Sandersovega podržavljenja, zdaj pa je Biden spomnil še na težave italijanskega sistema, ki je sicer bolj bolj po okusu vermontskega senatorja.Nekdanji podpredsednik je izpostavil tudi sporno Sandersovo hvalo na račun diktatur od Kube do Sovjetske zveze in senatorju ni pomagalo niti sklicevanje na demokratskega predsednika, ki o Havani in nekaterih drugih tudi ni našel le slabih besed. Biden je bil tudi videti bolj zbran kot na prejšnjih televizijskih soočenjih, ko je Sanders prepričeval, da bi v ZDA potrebovali prerazporeditev premoženja med revnimi in bogatimi, celo kot odrasli v sobi. Demokratska predsedniška kandidata sta bolj soglašala pri predlogih dostopnejšega študija, prepovedi frackinga in nujnosti vračanja ZDA v mednarodno skupnost, iz katere je državo po njunem prepričanju iztrgal republikanski predsednikV torek bodo o predsedniškem kandidatu odločali demokrati iz Arizone, Floride, Illinoisa in Ohia in če bodo sledili glasovanjem v Južni Karolini in na obeh »supertorkih«, bo Joe Biden morda dosegel nepremagljivo prednost v številu delegatov za julijsko demokratsko nacionalno konvencijo. 77-letnega nekdanjega podpredsednika je zato zelo zanimalo, ali ga bo leto dni starejši vermontski senator podprl pri obračunavanju s Trumpom. To vprašanje je zelo pomembno, saj mnogi Sandersovi privrženci leta 2016 niso hoteli podpreti, a je demokratični socialist videti bolj naklonjen svojemu sedanjemu tekmecu.Gre predvsem za mlade in priseljence iz Južne Amerike. Biden že ima veliko podporo afriških Američanov, za zmago nad Trumpom pa nujno potrebuje tudi predmestne volilke. Zato ne preseneča, da se je že obvezal k imenovanju podpredsednice, za vrhovno sodišče pa bi določil temnopolto sodnico. »Zaspani Joe«, kot ga zmerja Trump, je vsaj v nedeljo zvečer kazal prebujanje za velik novembrski izziv. Za dober vtis je pomagalo tudi pogosto omenjanje situacijske sobe Bele hiše, v kateri je kot podpredsednik reševal nekdanje krize. S koronavirusom in drugimi težavami je vsem jasno, da se bo treba spopadati s številnimi novimi.Tekmeca za demokratsko predsedniško imenovanje sta sedanjo zdravstveno krizo že na začetku priznala s pozdravom s komolci namesto z rokovanjem, oba bi za postavitev novih bolnišnic in druge izzive uporabila tudi vojsko. Zaradi koronavirusa so soočenje organizirali v prestolnici Washington namesto v Arizoni, v studio televizijske družbe CNN pa v strahu okužbami niso povabili gledalcev.