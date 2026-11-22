Med mašo v cerkvi v Bad Grönenbachu na Bavarskem se je danes 19 ljudi zastrupilo z ogljikovim monoksidom, med njimi tudi najmanj dva otroka. Policija sumi, da je za uhajanje plina kriva okvara ogrevalnega sistema, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je sporočil predstavnik regionalnega centra za nujne primere, so štiri osebe utrpele hude poškodbe. Predstavnik policije je pojasnil, da natančen vzrok dogodka še ni znan.

Policija je sporočila, da so reševalne službe dopoldne prejele klic, potem ko je otroku med mašo postalo slabo. Ko so na kraj dogodka prispeli prvi reševalci, so o slabem počutju poročali tudi drugi prisotni.

V kapeli je bilo takrat več kot 50 ljudi. Gasilci so zaznali prisotnost ogljikovega monoksida, kar je sprožilo obsežno reševalno akcijo in posredovanje zdravnikov.

Iz Rdečega križa so kasneje sporočili, da so imeli po zdravniških ocenah prizadeti večinoma blage simptome in da nihče ni življenjsko ogrožen.