Zaustavitev ameriške vlade: prizadeto zdravstvo in promet, a poštar bo prišel

V ZDA so včeraj zaustavili delovanje vlade, ker v senatu niso sprejeli zakona o financiranju države. Republikanska in demokratska stranka krivdo valita druga na drugo. Čeprav je od zaustavitve minil zgolj en dan, pritisk v državi narašča, piše CNN.

Bela hiša grozi z masovnim odpuščanjem vladnih delavcev in z zamrznitvijo več milijard dolarjev javnih sredstev. Demokrati medtem trdijo, da bo zdravstveno zavarovanje zaradi predsednika Donalda Trumpa veliko dražje. Zaradi Trumpove nepredvidljivosti se menda o tehtnosti njegovih odločitev sprašujejo tudi v republikanskem taboru.

Demokrati, ki sicer zagovarjajo uporabo moči vlade za skupno dobro, so glasovali za njeno ustavitev, potem ko so Trumpa osem mesecev obtoževali, da jo je uničil. Republikanci, ki so naklonjeni manjši vladi, pa so želeli, da vlada še naprej deluje nemoteno. Tiskovna predstavnica za Belo hišo Karoline Leavitt je dejala, da si ameriško ljudstvo želi ponovno odprtje vlade, demokrate pa obtožila državne sabotaže.

Za ameriško prihodnost bo ključno, kdo bo na koncu prevzel krivdo za zaustavitev vlade. Če se bo ponovila zgodba iz preteklosti in bodo krivci za zaustavitev tisti, ki so jo izglasovali, bodo na tnalu demokrati. Če bo zaustavitev vlade povzročila buren odziv prebivalstva zaradi slabšega delovanja ključnih javnih storitev, kot so zdravstvo, javni prevoz in programi prehranske pomoči, pa bo odločitev škodila Trumpu, ki se mu je glede na raziskave od začetka mandata priljubljenost zmanjšala.

Katere storitve bodo najbolj prizadete

Zaustavitev delovanja vlade bo vplivala na financiranje številnih storitev vsaj v oktobru. Okoli 40 odstotkov vladnih delavcev (približno 750.000 ljudi) bo odšlo na neplačan dopust, poroča BBC. Kljub temu bodo člani kongresa še vedno prejemali plačilo, saj jih ščiti ameriška ustava.

Letalske storitve bodo zaradi zaustavitve vlade upočasnjene zaradi zmanjšanega števila nadzornikov letov. Na letališčih bodo ostali le nujni delavci letališke kontrole zračnega prometa in uprave za varnost v prometu (TSA), a tudi ti ne bodo plačani, dokler vlada ne bo v ponovnem teku. Enako velja za zdravstvene delavce, mejne kontrolorje ter organe kazenskega pregona.

Zaradi pomanjkanja kadra pričakujejo zamude na ameriških letališčih in daljše procesiranje osebnih dokumentov. FOTO: Mike Blake/Reuters

Ko se je ameriška vlada zaustavila leta 2018, so številni delavci odšli na bolniško, dolgotrajne zamude na letališčih pa so povzročile kaos. Ameriška uprava opozarja, da bo zaustavitev vlade prav tako upočasnila procesiranje potnih listov.

Nenujni delavci bodo prisiljeni ostati doma. Mednje spadajo tudi zdravniki, ki ne delajo neposredno za vlado. Glede na podatke odbora za odgovoren zvezni proračun ti delavci v preteklosti niso prejeli povratnega plačila za delo, ki so ga opravili med zaustavitvijo vlade.

Kritično pomanjkanje kadra

Medtem ko vlada ne bo delovala, bodo prizadeti tudi nacionalni parki in živalski vrtovi. Trumpova vlada se je med zaustavitvijo vlade leta 2018 odločila, da bodo nacionalni parki ostali odprti. Ker v parkih takrat ni delal skoraj nihče, so se obiskovalci vozili po zaščitenih območjih, poškodovali zgodovinske objekte in smetili po neokrnjenih površinah, navaja BBC. Skupina 40 nekdanjih nadzornikov nacionalnih parkov je Belo hišo prosila, naj v primeru zaustavitve delovanja vlade parki ostanejo zaprti.

Ameriška poštna služba US Postal Service ni odvisna od vladnega financiranja, temveč od prihodkov prodaje lastnih izdelkov in storitev. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Vsaj do ponedeljka bodo ostali odprti Smithsonianovi muzeji in nacionalni živalski vrt, ki ga upravlja ista organizacija. Še naprej bodo skrbeli za živali, saj so v preteklih letih prihranili dovolj denarja, da bodo lahko poskrbeli tako za svoje delavce kot tudi za živali v njihovi oskrbi.

Zaustavitev vlade bo vplivala tudi na dostopnost zdravstvenih storitev za starejše in revne. Programa Medicare in Medicaid bosta še naprej delovala, a bo na njuno učinkovitost vplivalo pomanjkanje kadra, prav tako na programe prehranske pomoči.

Američani bodo v nabiralnike sicer še vedno prejemali pošto, ki je v ZDA neodvisna od vladnega financiranja.