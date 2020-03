Zaustavljanje avtomobilskih tovarn v Evropi, tudi Revoza

Peugeot ustavlja vse tovarne

Zaradi koronavirusa prizadete države ustavljajo proizvodnjo.

Med prizadetimi tovarnami je tudi Volkswagen.

Avtomobilske tovarne imajo pretrgane dobavne verige.

Magna zapira pogone

Vodstvo Magnine nove hoške tovarne je v ponedeljek pozno popoldne sledilo odločitvi graške družbe in sprejelo odločitev o začasni ustavitvi proizvodnje. Kot so za STA pojasnili v podjetju, je odločitev posledica aktualnih razmer zaradi širjenja okužbe z novim koronavirusom, zato bodo zaposleni do 27. marca čakali na delo od doma. Magna je zaprla tudi druge proizvodne lokacije.

Širjenje koronavirusa oziroma vse ostrejši ukrepi za njegovo preprečevanje vplivajo tudi na evropsko avtomobilsko industrijo. Po Italiji so o zaustavitvah tekočih trakov včeraj poročali iz še več drugih evropskih držav. Danes je ustavitev tovarn napovedal BMW.FiatChrysler oziroma njegoveso že prejšnji teden ustavile proizvodnjo, takrat še tridnevni ukrep so včeraj podaljšalikar velja za vse njihove obrate v Italiji (Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco, Modena) in tudi za oba v vzhodni Evropi – na Poljskem (Tychy) in v Srbiji v Kragujevcu. V podjetju so med drugim zapisali, da je namen ukrepa prilagoditev tržnim razmeram oziroma prekinitvi povpraševanja po avtomobilih ter optimizaciji dobav.Čeprav ne gre za velike količine, le omenimo, da sta svojo proizvodnjo začasno že ustavila tudi slovita športna proizvajalca Ferrari in Lamborghini, enako velja za proizvajalca zavor Brembo. Pri časniku Automotive News Europe so sicer zaustavitve komentirali v smislu, da nekaj tednov zaprtja na trgu, kjer je že tako veliko presežkov, ni problem in da bo izpadlo proizvodnjo hitro mogoče nadomestiti kasneje. Problem bolj vidijo pri povpraševanju, ker ljudje v sedanjih razmerah avtomobilov ne kupujejo in bodo marčne prodajne številke zelo slabe.Naslednja država, v kateri je morala v začetku tega tedna avtomobilska industrija ustavljati stroje, je Španija. Količinsko najpomembnejše tovrstno podjetje v tej državi je, ki je sicer del koncerna Volkswagen., so včeraj ustavili za nedoločen čas, kdaj jo bodo spet odprli, se bodo glede na razvoj dogodkov še odločili. Novice o začasnih zaustavitvah so prišle tudi iz različnih španskih tovarn Nissana in Renaulta, kjer je prav tako zaposlenih veliko ljudi, vzrok so menda različne težave z dobavo nekaterih avtomobilskih komponent.Včeraj popoldne je tudi skupinaobjavila, da bo v prihodnjih dneh postopoma zaprla vse svoje tovarne, ki jih imajo v Franciji, Španiji, na Portugalskem, v Nemčiji, na Poljskem in v Veliki Britaniji., zaprte naj bi bile vsaj do 27. marca.Drugi veliki francoski tekmecpa je včeraj pozno popoldne objavil, da zapira vse tovarne v Franciji, kjer skupaj dela 18.000 ljudi. Tudi v Renaultovi. Zaposlene so pozvali, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov. Podobno odločitev so sprejeli tudi v sosednji, kjer so sicer lani izdelali rekordno število počitniških prikolic in avtodomov.​Kot so zapisali v sporočilu, trenutno ni mogoče oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za ponoven zagon proizvodnje. To bo odvisno tako od razmer v državi kot od odločitev matične skupine Renault.Proizvodnjo postopoma ustavlja tudi največji evropski avtomobilski koncern. Do konca tega tedna bodo to storili v Španiji, na Porrugalskem in na Slovaškem, za zaprtje pa se bodo začele pripravljati tudi druge njihove tovarne po Evropi, seveda z glavnino v Nemčiji. Po današnjih besedah predsednika uprave Volkswagnabodo po sedanjih ocenah zaprte od dva do tri tedne. Predstavniki sveta delavcev v podjetju so sicer kritični, češ da bi morali biti ukrepi zapiranja še hitrejši.