  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zaveznice Nata preprečile ruski načrt za sabotažo podmorskih kablov

    Kab­li, ki niso debelejši od vrtne cevi: ležijo na morskem dnu ali so zakopani pod njim, so ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije.
    Velika Britanija in Norveška sta aprila razkrili, da sta v arktičnih vodah odkrili prikrito rusko operacijo, a doslej niso poročali o odkritju novega orožja, kraju operacije in sodelovanje ZDA. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Velika Britanija in Norveška sta aprila razkrili, da sta v arktičnih vodah odkrili prikrito rusko operacijo, a doslej niso poročali o odkritju novega orožja, kraju operacije in sodelovanje ZDA. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    R. I.
    11. 9. 2026 | 07:53
    11. 9. 2026 | 07:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zaveznice Nata so spomladi globoko v arktičnih vodah blizu odročnega otočja Svalbard zalotile ruske podmornice med urjenjem za uporabo skrivnega orožja, ki je bil namenjen onesposabljanju ključnih podmorskih kablov brez sledov, poroča Reuters.

    Prikrito rusko operacijo, ki sta jo Reutersu opisala dva zahodna uradnika, je izvajal moskovski direktorat za podvodno bojevanje GUGI. Ta je z globokomorskimi podvodnimi plovili simuliral uporabo napredne in uničujoče tehnologije, navaja Reuters.

    image_alt
    Znatni vplivi globokomorskega rudarjenja na morske živali

    Plovilom so preprečili dokončanje vaje

    V skupni operaciji Velike Britanije, Norveške in ZDA so spremljali ruska plovila in se z njimi soočili na morju, sta povedala uradnika, ki sta želela ostati anonimna. Ruskim plovilom so preprečili dokončanje vaje, nato pa so zapustila območje.

    Velika Britanija in Norveška sta aprila razkrili, da sta v arktičnih vodah odkrili prikrito rusko operacijo, a doslej niso poročali o odkritju novega orožja, kraju operacije in sodelovanje ZDA.

    Do soočenja v globokem morju prihaja v času, ko se nekateri zahodni obveščevalni uradniki bojijo, da Kremelj krepi sabotažne operacije v Evropi in se pripravlja na morebiten konflikt z Natom.

    Nekatere ameriške obveščevalne analitike vse bolj skrbi, da bi Rusija utegnila preizkusiti Natovo zavezo o skupni obrambi iz 5. člena severnoatlantske pogodbe, so povedali trije ameriški uradniki. Če bi se to zgodilo, bi bilo uničenje podmorskih kablov lahko ključni del takšnega scenarija, so dejali zahodni uradniki.

    Zaradi gospodarskega in strateškega pomena kablov so bili ti tarča že v preteklih konfliktih, med drugim v prvi in drugi svetovni vojni, ko so bili bistveni za prenos ukazov po telegrafu ali telefonu. FOTO: Dozier Marc/hemis.fr Hemis/AFP
    Zaradi gospodarskega in strateškega pomena kablov so bili ti tarča že v preteklih konfliktih, med drugim v prvi in drugi svetovni vojni, ko so bili bistveni za prenos ukazov po telegrafu ali telefonu. FOTO: Dozier Marc/hemis.fr Hemis/AFP

    Ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije

    Kab­li, ki niso debelejši od vrtne cevi in ležijo na morskem dnu ali so zakopani tik pod njim, so ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije. Zaradi njihovega gospodarskega in strateškega pomena so bili tarča že v preteklih konfliktih, med drugim v prvi in drugi svetovni vojni, ko so bili bistveni za prenos ukazov po telegrafu ali telefonu, navaja Reuters

    Dva 1400 kilometrov dolga podmorska optična kabla povezujeta Svalbard s celinsko Norveško in ponekod ležita kar 2700 metrov pod morsko gladino. Po njiju se prenašajo ogromne količine satelitskih podatkov, ki jih sprejema satelitska zemeljska postaja SvalSat, največja na svetu in del Nasine mreže Near Space Network.

    Kremelj sabotažne operacije zanika

    Rusko obrambno ministrstvo se na prošnjo za komentar dogodka ni odzvalo. Kremelj vztrajno zanika, da bi izvajal sabotažne operacije v državah Nata ali načrtoval spopad z zavezništvom.

    Nekateri zahodni uradniki menijo, da je Moskva v zadnjih mesecih okrepila dejavnosti proti evropskim državam, saj se je frontna črta v Ukrajini večinoma ustalila.

    Poljska, Litva in Romunija so med drugim potrdile različne kršitve. Nazadnje je poskus napada z droni na letališče Leipzig/Halle avgusta sprožil vrsto nemških ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata v Bonnu in kulturnega centra v Berlinu.

    Direktor ameriške Cie John Ratcliffe je avgusta obiskal ruske obveščevalne predstavnike v Moskvi, med drugim zato, da bi Rusijo opozoril pred stopnjevanjem sabotažnih dejavnosti v Evropi, sta povedala dva vira, seznanjena z zadevo.

    Reuters ni mogel ugotoviti, ali je Ratcliffe med obiskom omenil ruske prikrite podvodne operacije. Kremelj ni želel razkriti, o čem so se pogovarjali, niti ni posredoval dodatnih podrobnosti.

    Dva 1400 kilometrov dolga podmorska optična kabla povezujeta Svalbard s celinsko Norveško in ponekod ležita kar 2700 metrov pod morsko gladino. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Dva 1400 kilometrov dolga podmorska optična kabla povezujeta Svalbard s celinsko Norveško in ponekod ležita kar 2700 metrov pod morsko gladino. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Arktična vaja: noben kabel ni bil poškodovan

    Britanski in norveški uradniki so svoje ugotovitve predstavili Moskvi, da bi pokazali, da so seznanjeni z novo tehnologijo in Rusijo odvrnili od njene uporabe. Med vajo ni bil poškodovan noben kabel, šlo pa naj bi za simulacijo uporabe tehnologije v primeru konflikta z Natom.

    »Z našo skupno operacijo smo Rusiji poslali jasno sporočilo, da ne more delovati prikrito,« je dejal norveški obrambni minister Tore Sandvik. Dodal je, da bo vsak poskus napada na kritično infrastrukturo zaznan in bo imel posledice.

    Britansko obrambno ministrstvo je že aprila opozorilo na domnevne prikrite dejavnosti ruskega direktorata za globokomorske raziskave GUGI v norveških in britanskih vodah. Proti direktoratu sta Washington in London uvedla sankcije.

    Nato krepi zaščito podmorske infrastrukture

    Zaveznice Nata varnosti podmorskih kablov namenjajo vse več pozornosti, zlasti po poškodovanju plinovodov Severni tok leta 2022 in več primerih poškodovanih telekomunikacijskih kablov v Baltskem morju.

    V zadnjih letih so varnostni strokovnjaki zaznali tudi povečano kartiranje podmorske infrastrukture. Čeprav takšno početje v mednarodnih vodah ni nezakonito, ga nekateri razumejo kot možno pripravo na sabotaže.

    Nato je zato okrepil nadzor nad kritično infrastrukturo, med drugim s sistemom Baltic Sentry in britansko pobudo Nordic Warden, ki vključujeta okrepljeno patruljiranje mornaric, poroča Reuters.

    Strokovnjaki opozarjajo, da je Evropa zaradi vse večje odvisnosti od podmorskih električnih in telekomunikacijskih povezav še vedno ranljiva. »Evropa je močno povečala svojo odvisnost od infrastrukture na morskem dnu, hkrati pa zmanjšala zmogljivosti za njeno zaščito,« je dejal Bruce Jones z Brookings Institution.

    Sorodni članki

    Sobotna priloga
    Rusija in Ukrajina

    Vladimir Putin: »Obesili me bodo!«

    Vladimir Putin krizo, v katero je spravil v Rusijo, zdaj razlaga na le malokomu razumljive načine.
    Branko Soban 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin čaka na zimo, Zelenski na volitve v ZDA

    Razlike v stališčih Kijeva in Moskve o končanju več kot štiri leta dolge agresije se še vedno zdijo nepremostljive.
    Boris Čibej 10. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kitajska

    Ali je Kitajska prisotna na Grenlandiji, Antarktiki in Arktiki? Že dolgo

    Kitajska v Arktiki: Kako kitajska prisotnost preoblikuje globalno geostrateško igrišče in vpliva na varnost ter sodelovanje z Rusijo in ZDA.
    Zorana Baković 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Sever

    Arktične živali, metafora ključnih zgodb današnjega časa

    Za geopolitiko gre danes in je šlo tudi pred več kot 400 leti, v časih nizozemskega polarnega raziskovalca Willema Barentsa, pravi pisatelj Frank Westerman.
    Maja Prijatelj Videmšek 29. 11. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Na severnem tečaju vse več ruskih provokacij in obtožb o militarizaciji

    Rusija je poudarila, da so dejavnosti v nasprotju s sporazumom o Svalbardu iz leta 1920, ki omejuje vojaško uporabo arhipelaga.
    26. 3. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Svalbard

    Skrajni sever, vroča točka podnebnih sprememb

    Temperaturni rekordi in rekordna količina staljenih ledenikov na Svalbardu napovedujejo silovit pospešek posledic podnebnih sprememb.
    Boštjan Videmšek 26. 8. 2024 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Naravni viri na Norveškem

    Hladna vojna na morskem dnu

    Norveška podjetja nameravajo na morskem dnu izkopavati kobalt, baker, cink, magnezij, nikelj in različne redke kovine.
    Boštjan Videmšek 29. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD bo novi izraelski častni konzul, iz stranke poziv k njegovi izključitvi

    Njegovo imenovanje se je zgodilo sočasno z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Primerjava stanovanjskih posojil

    Posodijo 100.000 evrov, vrnete jih 150.000: na katero banko po kredit

    S primerjavo ponudb bank tudi do več kot deset tisoč evrov prihranka.
    Aleksandar Lukić 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Dallas

    Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

    Več kot leto in pol po šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles odločitev nekdanjega vodstva Mavericks še vedno buri duhove.
    10. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    NIJZ

    Veliko število obolelih otrok, vse kaže na norovirus

    Na OŠ Koseze in OŠ Božidarja Jakca je od pouka izostalo veliko učencev. NIJZ iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.
    10. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadrovanje

    Zamenjava na čelu Butan plina

    V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur.
    Nejc Gole 9. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Več iz teme

    RusijaUkrajinasabotaža kablovSvalbard

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Odprto prvenstvo ZDA

    Sanjski finale na OP ZDA: nova št. 1 proti kraljici New Yorka

    Zaključni dvoboj na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam med Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko obeta vrhunski teniški spektakel.
    Miha Šimnovec 11. 9. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Na robu

    Veliko škode je povzročil mit, da so motnje hranjenja ženska bolezen

    Psihiatrinja dr. Karin Sernec o tem, da motnje hranjenja niso le ženska bolezen: v ozadju sta sram in nizka samopodoba. Med moškimi pogosta bigoreksija.
    Beti Burger 11. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Ko se Nicole Kidman in Sandra Bullock nehata starati. Kaj je za čarovnijo večne mladosti?

    Te dni je v kino prišel film Čarovnice za vsak dan 2, v katerem se skoraj 30 let po prvem, Čarovnije za vsak dan, vračata Nicole Kidman in Sandra Bullock, ki sta videti skoraj enako kot takrat. Kaj je njuna skrivnost?
    11. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Blizu odročnega otočja Svalbard

    Zaveznice Nata preprečile ruski načrt za sabotažo podmorskih kablov

    Kab­li, ki niso debelejši od vrtne cevi: ležijo na morskem dnu ali so zakopani pod njim, so ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije.
    11. 9. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Odbojka

    Slovenci si želijo spisati novo pravljico

    Naši odbojkarji bodo na svoji prvi tekmi na evropskem prvenstvu v Modeni danes favoriti proti Slovakom. Najpomembnejša bo psihična priprava.
    11. 9. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Ko se Nicole Kidman in Sandra Bullock nehata starati. Kaj je za čarovnijo večne mladosti?

    Te dni je v kino prišel film Čarovnice za vsak dan 2, v katerem se skoraj 30 let po prvem, Čarovnije za vsak dan, vračata Nicole Kidman in Sandra Bullock, ki sta videti skoraj enako kot takrat. Kaj je njuna skrivnost?
    11. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Blizu odročnega otočja Svalbard

    Zaveznice Nata preprečile ruski načrt za sabotažo podmorskih kablov

    Kab­li, ki niso debelejši od vrtne cevi: ležijo na morskem dnu ali so zakopani pod njim, so ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije.
    11. 9. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Odbojka

    Slovenci si želijo spisati novo pravljico

    Naši odbojkarji bodo na svoji prvi tekmi na evropskem prvenstvu v Modeni danes favoriti proti Slovakom. Najpomembnejša bo psihična priprava.
    11. 9. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo