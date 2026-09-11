Zaveznice Nata preprečile ruski načrt za sabotažo podmorskih kablov

Zaveznice Nata so spomladi globoko v arktičnih vodah blizu odročnega otočja Svalbard zalotile ruske podmornice med urjenjem za uporabo skrivnega orožja, ki je bil namenjen onesposabljanju ključnih podmorskih kablov brez sledov, poroča Reuters.

Prikrito rusko operacijo, ki sta jo Reutersu opisala dva zahodna uradnika, je izvajal moskovski direktorat za podvodno bojevanje GUGI. Ta je z globokomorskimi podvodnimi plovili simuliral uporabo napredne in uničujoče tehnologije, navaja Reuters.

Plovilom so preprečili dokončanje vaje

V skupni operaciji Velike Britanije, Norveške in ZDA so spremljali ruska plovila in se z njimi soočili na morju, sta povedala uradnika, ki sta želela ostati anonimna. Ruskim plovilom so preprečili dokončanje vaje, nato pa so zapustila območje.

Velika Britanija in Norveška sta aprila razkrili, da sta v arktičnih vodah odkrili prikrito rusko operacijo, a doslej niso poročali o odkritju novega orožja, kraju operacije in sodelovanje ZDA.

Do soočenja v globokem morju prihaja v času, ko se nekateri zahodni obveščevalni uradniki bojijo, da Kremelj krepi sabotažne operacije v Evropi in se pripravlja na morebiten konflikt z Natom.

Nekatere ameriške obveščevalne analitike vse bolj skrbi, da bi Rusija utegnila preizkusiti Natovo zavezo o skupni obrambi iz 5. člena severnoatlantske pogodbe, so povedali trije ameriški uradniki. Če bi se to zgodilo, bi bilo uničenje podmorskih kablov lahko ključni del takšnega scenarija, so dejali zahodni uradniki.

Zaradi gospodarskega in strateškega pomena kablov so bili ti tarča že v preteklih konfliktih, med drugim v prvi in drugi svetovni vojni, ko so bili bistveni za prenos ukazov po telegrafu ali telefonu. FOTO: Dozier Marc/hemis.fr Hemis/AFP

Ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije

Kab­li, ki niso debelejši od vrtne cevi in ležijo na morskem dnu ali so zakopani tik pod njim, so ključni za svetovno internetno povezljivost in finančne transakcije. Zaradi njihovega gospodarskega in strateškega pomena so bili tarča že v preteklih konfliktih, med drugim v prvi in drugi svetovni vojni, ko so bili bistveni za prenos ukazov po telegrafu ali telefonu, navaja Reuters

Dva 1400 kilometrov dolga podmorska optična kabla povezujeta Svalbard s celinsko Norveško in ponekod ležita kar 2700 metrov pod morsko gladino. Po njiju se prenašajo ogromne količine satelitskih podatkov, ki jih sprejema satelitska zemeljska postaja SvalSat, največja na svetu in del Nasine mreže Near Space Network.

Kremelj sabotažne operacije zanika

Rusko obrambno ministrstvo se na prošnjo za komentar dogodka ni odzvalo. Kremelj vztrajno zanika, da bi izvajal sabotažne operacije v državah Nata ali načrtoval spopad z zavezništvom.

Nekateri zahodni uradniki menijo, da je Moskva v zadnjih mesecih okrepila dejavnosti proti evropskim državam, saj se je frontna črta v Ukrajini večinoma ustalila.

Poljska, Litva in Romunija so med drugim potrdile različne kršitve. Nazadnje je poskus napada z droni na letališče Leipzig/Halle avgusta sprožil vrsto nemških ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata v Bonnu in kulturnega centra v Berlinu.

Direktor ameriške Cie John Ratcliffe je avgusta obiskal ruske obveščevalne predstavnike v Moskvi, med drugim zato, da bi Rusijo opozoril pred stopnjevanjem sabotažnih dejavnosti v Evropi, sta povedala dva vira, seznanjena z zadevo.

Reuters ni mogel ugotoviti, ali je Ratcliffe med obiskom omenil ruske prikrite podvodne operacije. Kremelj ni želel razkriti, o čem so se pogovarjali, niti ni posredoval dodatnih podrobnosti.

Dva 1400 kilometrov dolga podmorska optična kabla povezujeta Svalbard s celinsko Norveško in ponekod ležita kar 2700 metrov pod morsko gladino. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Arktična vaja: noben kabel ni bil poškodovan

Britanski in norveški uradniki so svoje ugotovitve predstavili Moskvi, da bi pokazali, da so seznanjeni z novo tehnologijo in Rusijo odvrnili od njene uporabe. Med vajo ni bil poškodovan noben kabel, šlo pa naj bi za simulacijo uporabe tehnologije v primeru konflikta z Natom.

»Z našo skupno operacijo smo Rusiji poslali jasno sporočilo, da ne more delovati prikrito,« je dejal norveški obrambni minister Tore Sandvik. Dodal je, da bo vsak poskus napada na kritično infrastrukturo zaznan in bo imel posledice.

Britansko obrambno ministrstvo je že aprila opozorilo na domnevne prikrite dejavnosti ruskega direktorata za globokomorske raziskave GUGI v norveških in britanskih vodah. Proti direktoratu sta Washington in London uvedla sankcije.

Nato krepi zaščito podmorske infrastrukture

Zaveznice Nata varnosti podmorskih kablov namenjajo vse več pozornosti, zlasti po poškodovanju plinovodov Severni tok leta 2022 in več primerih poškodovanih telekomunikacijskih kablov v Baltskem morju.

V zadnjih letih so varnostni strokovnjaki zaznali tudi povečano kartiranje podmorske infrastrukture. Čeprav takšno početje v mednarodnih vodah ni nezakonito, ga nekateri razumejo kot možno pripravo na sabotaže.

Nato je zato okrepil nadzor nad kritično infrastrukturo, med drugim s sistemom Baltic Sentry in britansko pobudo Nordic Warden, ki vključujeta okrepljeno patruljiranje mornaric, poroča Reuters.

Strokovnjaki opozarjajo, da je Evropa zaradi vse večje odvisnosti od podmorskih električnih in telekomunikacijskih povezav še vedno ranljiva. »Evropa je močno povečala svojo odvisnost od infrastrukture na morskem dnu, hkrati pa zmanjšala zmogljivosti za njeno zaščito,« je dejal Bruce Jones z Brookings Institution.