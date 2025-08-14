Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

Zavezniki, naveličani najnovejšega kroga kaznovalnih carin in zahtev Donalda Trumpa po porabi velikih vsot za nakupe orožja, so udarili predsednika, kjer ga najbolj boli, odpovedujejo nakupe njegovega najljubšega lovskega letala. Španija je po sporu z Washingtonom glede novega cilja Nata o petih odstotkih izdatkov za obrambo opustila večmilijardni nakup lovskih letal F-35, ki jih radarji ne zaznajo, piše Politico.

Tudi Švica, pretresena zaradi ameriških carin, se sooča z naraščajočim pritiskom čez celoten politični spekter, naj opusti načrte za svoja letala F-35. Indija pa je zaradi višjih ameriških cen izdelkov po poročilih začasno ustavila prizadevanja za nakup ameriških bojnih vozil.

Ti koraki – vsi sprejeti v zadnjih dveh tednih – kažejo na mogoče posledice Trumpovih gospodarskih ukrepov, ki odmevajo po prestolnicah zaveznikov in vlade silijo v vnovično presojo obrambnih vezi z ZDA. Prav tako krepijo strahove ameriške industrije, da bo ta nova oblika protekcionizma sprožila povračilne ukrepe, ogrozila prodajo orožja in načela ameriško prevlado kot vodilnega svetovnega dobavitelja obrambne opreme.

Lovsko letalo F-35, ki ga proizvaja Lockheed Martin, je za radarje skoraj nevidno. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Čeprav večina zaveznikov ne hiti z umikom iz dolgo načrtovanih nakupov, nedavni koraki treh držav kažejo na vse bolj prisotna žarišča odpora in najbolj oprijemljiva nasprotovanja Trumpovim globalnim trgovinskim manevrom. Carine so »velikanski sredinec« zaveznikom, ki jih ZDA že leta pozivajo k nakupu ameriške opreme, je dejal Jim Townsend, nekdanji uradnik Pentagona, pristojen za Evropo in politiko Nata. »Vse te države se čutijo prizadete zaradi ZDA.«

Usmeritev v evropsko proizvodnjo

F-35, ki ga izdeluje Lockheed Martin, je še posebej ranljiv za gospodarske turbulence te vrste. Njegove komponente prihajajo od več kot 100 dobaviteljev po svetu, velika naročila iz tujine pa pomagajo ohranjati nižjo ceno posameznega letala. Če države odstopijo ali zmanjšajo obseg nakupov, stroški narastejo za vse. Skupna vrednost španskega in švicarskega naročila za F-35 je znašala približno 15 milijard dolarjev, vsaka naj bi kupila več deset letal.

Španska odločitev, da ne bo nadaljevala z nakupom F-35, bi lahko pomenila usmeritev milijard v Eurofighter Typhoon, ki ga proizvajajo Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija in Španija, ter v francosko-nemški Future Combat Air System, naslednjo generacijo prikritega lovca in brezpilotnih sistemov, načrtovano za štirideseta leta tega stoletja. Španski uradniki so kot razloge navedli potrebo po industrijski suverenosti, močnejših evropskih dobavnih verigah in zanesljivejših partnerjih.

Dele za lovska letala F-35 izdelujejo v več kot 100 družbah po svetu, tudi v Nemčiji. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Takšni koraki so za nekatere evropske države politično koristni. Odziv španskega premierja Pedra Sáncheza nagovarja levo usmerjeno bazo vlade, je dejal visoki uradnik EU, ki mu je bila zaradi občutljive politične dinamike odobrena anonimnost. »Za Sáncheza je zelo priročno igrati Trumpovo žrtev,« je dejal.

Švicarski dogovor o nakupu 36 letal F-35 je leta 2021 na referendumu komaj prestal preizkus z nekaj več kot 50-odstotno podporo, nove carine pa so politični boj ponovno razplamtele. Švicarski poslanci so ob uvedbi 39-odstotnih ameriških carin pritiskali za razveljavitev nakupa, vendar je vlada v sredo ponovno potrdila namero o nakupu letal, a odredila tudi pregled postopka. Končna odločitev je predvidena novembra.

Švicarski uradniki pravijo, da končne cene ne morejo določiti, ker ZDA z njo še niso soglašale, zaradi česar je pogodba izpostavljena nihanju inflacije, višjim stroškom surovin in carinam, kar bi lahko dodalo do 1,6 milijarde dolarjev novih stroškov. Tudi drugi potencialni kupci, kot je Portugalska, so odložili odločitve zaradi dvomov v zanesljivost ZDA.

Dogovori potekajo med vladami

Lockheed Martin je poudaril, da so Združeno kraljestvo, Danska in Belgija nedavno vsaka napovedale namero o nakupu najmanj desetih letal F-35. »Prodaja vojaške opreme v tujino poteka med vladami, zato je najbolje, da to vprašanje naslovijo vlade,« je dejala predstavnica Lockheed Martina Jacqueline Lorenzetti.

Vsak izgubljen kupec letal se pozna pri višjih stroških posameznega letala. FOTO: Edgar Su/Reuters

Trumpova kombinacija carin in javnega priganjanja k višjim izdatkom za obrambo dodatno podžiga evropske ambicije »Make in Europe« na področju oborožitve. Vendar številni evropski uradniki opozarjajo, da je evropska obrambna industrija kratkoročno še daleč od zmožnosti za proizvodnjo vse oborožitve za zamenjavo ameriške opreme, zato bi moral biti vsak premik k večji samozadostnosti postopen.

Indija se tudi obotavlja

Posledice pa bi lahko segle precej dlje od Evrope. Indija po poročanju Reutersa zamuja z nakupi ameriškega orožja, vključno z bojnimi vozili Stryker in protioklepnimi raketami Javelin, potem ko se je Trump odločil podvojiti carine na indijsko blago na 50 odstotkov zaradi njenih nakupov ruske nafte. Indijski uradniki so poročanje zanikali kot »napačno in izmišljeno«, vendar zgodba poudarja naraščajoče napetosti.

Indijski premier Narendra Modi se je na carine odzval z javno potrditvijo »posebnega in privilegiranega strateškega partnerstva« Indije z Moskvo. V ameriškem vladnem sistemu prodaje vojaške opreme v tujino je za New Delhi v teku za milijarde dolarjev orožarskih poslov, zato bi bil indijski umik zahteven.