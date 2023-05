Zavidljiva obletnica z nezavidljivimi izzivi

V nadaljevanju preberite:

Nemška SPD praznuje 160-letnico ustanovitve s proslavo v Berlinu, kjer so poudarili, da bosta svoboda in pravičnost, vrednoti stranke, premagali krizo v Ukrajini. SPD je po štirih mandatih znova prevzela kanclersko mesto, vendar se postavlja vprašanje, ali bo lahko tam ostala še en mandat. Stranka se sooča s številnimi izzivi, kot so razogljičenje, elektrifikacija, migracijska politika in pokojninska reforma. A, kot pravijo v stranki, je njihova moč v združevanja vizije in pragmatičnih rešitev.