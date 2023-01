Zavzetje Bahmuta bi Rusom omogočilo prodor v zaledje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po podatkih Združenih narodov se je od začetka ruskega napada­ na Ukrajino, ki danes traja že 338. dan, v evropske države zateklo nekaj manj kot 8 milijonov­ ukrajinskih beguncev, v Rusijo­ je pobegnilo skoraj 3 milijone ljudi.­ Spopadi se ne umirjajo. Zaradi­ silnih napadov z raketami in brezpilotniki je bil včeraj razglašen alarm po državi, močne eksplozije so spet odmevale tudi v Kijevu.

V Donbasu še vedno potekajo srditi spopadi. Čeprav je Jevgenij Prigožin, vodja ruske zasebne vojske Wagnerjeva skupina, že 10. januarja izjavil, da so njegovi borci zavzeli Soledar, tri dni pozneje pa je to sporočilo tudi rusko obrambno ministrstvo, so v Kijevu šele v sredo uradno potrdili, da so se branilci morali umakniti iz tega rudarskega mesta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj priznal, da ruski zavojevalci žanjejo uspehe. »Na vzhodu se prebijajo, toda izgubljajo veliko ljudi. To je dejansko nezamisljivo število. A njim je vseeno. Ne štejejo svojih žrtev,« je povedal za britansko televizijo Sky News.

Predsednik Zelenski je včeraj priznal, da ruski zavojevalci žanjejo uspehe. O številu padlih vojakov ni uradnih podatkov

z nobene strani. Washington je predlagal Kijevu, naj se osredotoči na protinapad na jugu države.

O številu padlih vojakov ni uradnih podatkov z nobene strani. Pred dnevi je poveljnik norveških oboroženih sil Eirik Kristoffersen izjavil, da je število ubitih in ranjenih ruskih vojakov doseglo 180.000, na ukrajinski strani okoli 100.000, zraven pa da je treba prišteti še 30.000 doslej ubitih civilistov. V bojih za Soledar in bližnji Bahmut ne umirajo le Rusi, tam vsak dan pade tudi najmanj sto ukrajinskih branilcev, kakor so prejšnji teden po poročanju tednika Spiegel na zaprti seji nemškega parlamenta poučili poslance predstavniki obveščevalne službe BND. Ti se bojijo, da bo zavzetje strateško pomembnega Bahmuta ruskim silam omogočilo nadaljnji prodor v ukrajinsko zaledje.

Hočejo še rakete in letala

Vsi zahodni ukrajinski zavezniki se o tem ne strinjajo. Prejšnji teden je neimenovani ameriški visoki uradnik za francosko agencijo AFP razkril, da so v Washingtonu predlagali Kijevu, naj raje vse sile usmeri v protinapad na jugu države, ne pa v obrambo »nepomembnega« Bahmuta, kjer še vedno divjajo hudi boji. Dlje ko bodo trajali boji v Donbasu, v boljšem položaju bo Rusija, ki ima več vojakov in ­artilerije, je povedal uradnik.

Tanki prihajajo Doslej so Ukrajini obljubili 112 nemških leopardov 2 iz Nemčije in drugih članic Nata, 31 ameriških abramsov in 14 britanskih challengerjev 2.

O dostavi francoskih leclercov se še niso odločili.

Prav tako neimenovani viri so za britansko agencijo Reuters razkrili,­ da ZDA svetujejo Ukrajini, naj počaka s protiofenzivo na jugu države, dokler ne bo dobil obljubljenega zahodnega orožja. Približno 150 sodobnih napadalnih tankov ameriške, britanske in nemške proizvodnje (abrams, challenger 2 in leopard 2) se v prihodnjih mesecih obeta ukrajinski vojski, za kar se je v sredo Zelenski v vsakodnevnem nagovoru zahvalil ljudstvu, hkrati pa zaprosil še za rakete in letala.

Tanki Za Ukrajino

V pričakovanju mobilizacije

V Moskvi so znova zatrdili, da bodo vse zahodno orožje uničili, ruski diplomat Konstantin Gavrilov pa je včeraj za državno televizijo izjavil: »Bolj ko se bo večala pomoč Ukrajini, bolj se bodo širile meje posebne operacije.« O podrobnostih ni govoril. V Rusiji je uradno stališče, da se je Zahod že neposredno vmešal v vojno. »Iz evropskih prestolnic in Washingtona je stalno slišati izjave, da pošiljanje sistemov oborožitve, med drugim tudi tankov, v Ukrajino ne pomeni vključenosti teh držav v vojaške aktivnosti, ki potekajo v Ukrajini. S tem se kategorično ne strinjamo. V Moskvi vse to, kar počne severnoatlantsko zavezništvo, razumemo kot neposredno vključenost v konflikt,« je včeraj izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Na Zahodu že dlje časa krožijo napovedi, da bodo v Rusiji razglasili še eno delno mobilizacijo, kar v Moskvi še vedno zanikajo. Včeraj so iz generalštaba ukrajinske vojske sporočili, da se bo nova ruska mobilizacija začela konec februarja. Njihove dosedanje napovedi niso bile pretirano zanesljive. Že na silvestrsko noč je ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov posvaril Ruse, da jim bodo 5. januarja zaprli meje, ker se bo začela množična mobilizacija. Ko se ni nič zgodilo, je njegovo ministrstvo datum novega nabora, ko naj bi vpoklicali do pol milijona ruskih vojakov, prestavilo na 15. januar. Čeprav se nobena od teh napovedi ni uresničila, tudi precej zahodnih analitikov meni, da v naslednjih mesecih Ruse čaka še ena mobilizacija.