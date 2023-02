Žbogar in Shermanova o svetu in meddržavnih odnosih

V nadaljevanju preberite:

Slovenijo in ZDA povezujejo zgodovinsko prijateljstvo, skupne vrednote, strateško partnerstvo in zveza Nato, so v ameriškem State Departmentu zapisali ob lanskem drugem strateškem dialogu. To pomembno obliko sodelovanja, ustoličeno leta 2020 med obiskom tedanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja v Washingtonu, sta v sredo v ameriški prestolnici vodila državni sekretar Samuel Žbogar in namestnica ameriškega zunanjega ministra Wendy R. Sherman. Razprava je tekla o Zahodnem Balkanu, Ukrajini, območju Tihega ocena s Kitajsko na čelu in Natu, pa tudi o kibernetski varnosti, dezinformacijah in podnebju.