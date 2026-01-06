  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    ZDA bi imele vodilno vlogo pri spremljanju premirja

    Varnostna jamstva koalicije voljnih šele po koncu spopadov – V prvi bojni vrsti bo še vedno ukrajinska vojska.
    Francoski predsednik Emmanuel Macron v Parizu gostil srečanje koalicije voljnih, ki so se ga med drugim udeležili ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer in nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: Yoan Valat/Afp
    Francoski predsednik Emmanuel Macron v Parizu gostil srečanje koalicije voljnih, ki so se ga med drugim udeležili ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer in nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: Yoan Valat/Afp
    Boris Čibej
    6. 1. 2026 | 18:32
    6. 1. 2026 | 19:35
    6:39
    Ameriška mirovna pogajalca, posebni odposlanec predsednika ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff in zet Donalda Trumpa Jared Kushner, sta se danes v Parizu prvič udeležila vrhunskega srečanja koalicije voljnih, na kateri so obravnavali zahodna varnostna zagotovila Ukrajini. Ta bodo lahko stopila v veljavo šele po prekinitvi ognja, na katerega pa mora pristati tudi Rusija.

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes najprej sestal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, potem pa sta se še pred srečanjem koalicije držav, ki so se zavezale pomagati Ukrajini, skupaj odpravila na delovno kosilo z ameriškima pogajalcema.

    Iz Elizejske palače so še pred srečanjem pricurljale informacije, da se bodo visoki predstavniki 35 ukrajinskih zaveznic, med njimi 27 predsednikov držav ali vlad, zavezali k podpori Ukrajini na petih področjih: pri zagotovitvi premirja in spremljanju njegovega spoštovanja, nadaljnji podpori ukrajinskim oboroženim silam, vzpostavitvi formata za napotitev večnacionalnih sil na ukrajinsko ozemlje, varnostnih jamstvih v primeru morebitne ponovne ruske agresije in dolgoročnem obrambnem sodelovanju.

    Kaj bo počela Evropa?

    V osnutku izjave, ki ga je pred srečanjem najprej objavila novičarska agencija Reuters, so zapisali, da koalicija voljnih daje »politična in pravno zavezujoča« jamstva za zaščito Ukrajine v primeru novega oboroženega napada »z namenom vzpostavitve miru«. »Te zaveze lahko vključujejo uporabo vojaških zmogljivosti, obveščevalne in logistične podpore, diplomatske pobude ter sprejetje dodatnih sankcij,« je bilo podrobneje pojasnjeno.

    V izjavi se tudi ZDA zavezujejo, da bodo v primeru novega ruskega napada podprle večnacionalne obrambne sile in prevzele vodilno vlogo pri spremljanju premirja. Večnacionalne sile, ki bodo nameščene po prekinitvi ognja, bodo zagotovile tudi »prenovo oboroženih sil Ukrajine«, »te elemente bo vodila Evropa«.

    Kijev išče varnostna zagotovila, Moskva grozi evropskim državam

    Članice koalicije voljnih naj bi se zavezale k podpori Ukrajini na petih področjih.

    Po Macronovih besedah bi lahko evropske sile napotili stran od frontnih črt.

    Podrobnosti pogajanj so v zadnjem času redko pricurljala v javnost.

    Witkoff se je na zadnji dan lanskega leta pohvalil z napredkom v »produktivnih« pogovorih med svetovalci za nacionalno varnost Ukrajine, Francije, Nemčije in Velike Britanije. Podrobnosti pogajanj so v zadnjem času redko pricurljala v javnost. Zelenski je pred kratkim izjavil, da bo tudi del ameriško-ukrajinskega sporazuma o varnostnih zagotovilih zaupne narave.

    Ko se je pred dnevi v Kijevu srečal s predstavniki koalicije voljnih, je dejal, da morajo varnostna jamstva kot minimum vključevati fizično navzočnost vsaj britanskih in francoskih vojakov na ukrajinskem ozemlju. »Velika Britanija in Francija predsedujeta koalicij voljnih. Njihova vojaška navzočnost je obvezna,« je poudaril ukrajinski predsednik.

    Gostitelj današnjega srečanja Macron, ki so mu na stari celini podelili mandat za vzpostavitev stikov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je pred kratkim povedal, da bodo v prvi obrambni liniji proti morebitnim ponovnim ruskim vojaškim napadom ukrajinske oborožene sile, koalicija pa ji bo pomagala z usposabljanjem, orožjem in drugo podporo.

    Po njegovih besedah bi lahko evropske sile napotili stran od frontnih črt, da bi odvrnili prihodnjo rusko agresijo. V Rusiji so že večkrat poudarili, da odločno nasprotujejo navzočnosti vojakov katerekoli članice Nata kjerkoli na ukrajinskem ozemlju.

    Zadnja beseda predstavnikov ljudstva

    Zelenski je pred dnevi pojasnil, da bo to, katere države so zares pripravljene vojake v Ukrajino, v veliko primerih jasno šele, ko bodo o tem razpravljali njihovi parlamenti. »V skladu z ustavo v številnih evropskih državah je za kaj takšnega še vedno potrebna parlamentarna podpora, pa čeprav je voditelj pripravljen sprejeti odločitev in pomagati Ukrajini, pa čeprav je vojska pripravljena na napotitev v našo državo,« je dejal ukrajinski voditelj.

    Robert Golob Z Emmanuelom Macronom pred današnjim srečanjem. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Robert Golob Z Emmanuelom Macronom pred današnjim srečanjem. FOTO: Ludovic Marin/AFP

    Golob: Doseženo je bilo soglasje

    »Slovenija podpira vsa prizadevanja, da se čim prej doseže mir v Ukrajini,« je v Parizu zatrdil premier Robert Golob. Pariška deklaracija je po njegovem temelj, na podlagi katerega se lahko doseže prekinitev sovražnosti in predvsem zagotovi mir, »ki bo trajal tudi prihodnje generacije«. Voditelji so obravnavali zadnje ­stanje v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini, varnostna jamstva za dosego trajnega in pravičnega miru v Ukrajini in nadaljnje korake za povečanje podpore Ukrajini in pritiska na Rusijo.

    Kot so sporočili iz urada predsednika vlade, je bila sprejeta skupna izjava, v kateri je izpostavljena trdna zaveza vseh udeleženk trajnemu miru v Ukrajini skladno z načeli ustanovne listine OZN. Zagotovitev trajne varnosti Ukrajine mora biti sestavni del mirovnega dogovora, ki mora biti podprt z robustnimi varnostnimi zagotovili za Ukrajino.

    »Doseženo je bilo soglasje med evropsko stranjo, evroatlantskimi zaveznicami, Ukrajino in Združenimi državami Amerike. Na pogajalcih je, da dokončajo delo in zagotovijo mir,« je poudaril premier. Slovenija je v zadnjih mesecih poudarjala, da je pripravljena v Ukrajino napotiti sile za ohranjanje miru samo z mandatom Združenih narodov.

    Golob je ob robu srečanja izrazil popolno podporo Slovenije izjavi več evropskih voditeljev o Grenlandiji. »Varnost Arktike je lahko ohranjena s skupnimi močmi vseh zaveznic, vključno z ZDA, predvsem pa z doslednim spoštovanjem načel mednarodnega prava in ustanovne listine OZN, kot so ozemeljska celovitost, suverenost in nedotakljivost meja. Gre za univerzalna načela, za katerimi bo Slovenija vedno trdno stala. Slovenija izraža trdno podporo stališčem danske predsednice vlade in se pridružuje močnemu in jasnemu sporočilu, da Grenlandija pripada tamkajšnjemu prebivalstvu in o njenih zadevah lahko odločata izključno Danska in Grenlandija,« je dejal.

    Peter Žerjavič

    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    vojna v Ukrajinikoalicija voljnihmirovna pogajanjaVarnostna jamstvaEmmanuel MacronVolodimir ZelenskiRusija-UkrajinaSteve WitkoffJared KushnerRusija - ZDAEvropska unijaNatoDonald TrumpVladimir Putin

