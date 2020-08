ZDA bodo zasegle v Venezuelo namenjeno iransko nafto

Ameriške pristojne službe bodo v kratkem – prvič – zasegle nafto s tankerjev, ki so bili iz Irana namenjeni v Venezuelo. Ameriški sodnik je nalog za zaseg nafte odobril na podlagi domneve, da je transport nafte organiziral poslovnež, povezan z Iransko revolucionarno gardo, ki jo ZDA označujejo za teroristično organizacijo.Američani bodo nafto s tankerjev, ki so v lasti grških lastnikov in so pluli pod liberijskimi zastavami, zasegli po tem, ko bodo ti v njihovem spremstvu pripluli v teritorialne vode ZDA, navaja tiskovna agencija Reuters. Zasežena bo nafta s štirih plovil – Lune, Pandija, Beringa in Belle –, pri čemer po navedbah ameriškega uradnika tovornih ladij v plovbo proti Houstonu niso prisilile ameriške oborožene sile. Po navedbah The Wall Street Journala so štiri ladje proti Venezueli plule skupaj s petimi iranskimi tankerji v spremstvu plovila iranskih varnostnih sil. Luna, Pandi, Bering in Bella so floto predvidoma zapustili pred meseci po tem, ko z njimi vzpostavile stik ameriške oblasti.Washington je proti obema »sovražnima« državama, Iranu in Venezueli, uvedel gospodarske sankcije, s čimer si prizadeva za oslabitev naftnega sektorja, ki v obeh državah predstavlja ključni vir dohodka. ZDA so v preteklosti že zagrozile s sankcijami vsem lastnikom plovil, ki sodelujejo pri transportu venezuelske in iranske nafte, piše Reuters.