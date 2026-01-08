ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

Venezuela bo z denarjem, ki ga bo prejela od prodaje nafte, kupovala izključno ameriške izdelke, je v sredo dejal ameriški predsednik Donald Trump. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je ponovila, da bodo ZDA sedaj narekovale odločitve začasnim voditeljem Venezuele.

Trump je dejal, da bodo imele ZDA nadzor nad prodajo nafte iz Venezuele, nekaj od zaslužka pa bodo dali nazaj Venezueli. Od tega denarja bo morala Venezuela kupovati ameriške kmetijske pridelke, zdravila, energetsko opremo in drugo blago. »Venezuela se zavezuje, da bo poslovala z ZDA kot njen glavni partner,« je še zapisal na Truth Social.

Venezuelska državna naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se pogaja s Trumpovo vlado glede prodaje surove nafte. »Ta proces je razvit v skladu s shemami podobnimi tistim, ki veljajo v mednarodnih družbah, kot je Chevron, in temelji na strogo komercialni transakciji, z merili zakonitosti, preglednosti in koristi za obe strani,« je sporočila PDVSA, poroča ameriška televizija ABC.

Minister za energijo ZDA Chris Wright je povedal, da ZDA Venezueli ne bodo kradle nafto, ampak bodo za nedoločen čas nadzorovale pretok in prodajo, ko iščejo vzvode za spodbujanje sprememb v Venezueli.

»Namesto da bi nafto blokirali, bomo pustili, da nafta teče, jo prodali rafinerijam v ZDA in po vsem svetu, da bi zagotovili boljšo oskrbo z nafto,« je dejal in dodal, da bo denar od prodaje nafte nakazan na račune, ki jih nadzira ameriška vlada, in se bo na koncu vrnil v Venezuelo v korist venezuelskega ljudstva.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na omrežju Truth Social pozval k povišanju ameriškega obrambnega proračuna za leto 2027 s sedanjih 900 na 1500 milijard dolarjev, s čimer bi dobili, kot se je izrazil, sanjsko vojsko.

Ministrstvo za energijo je objavilo tako imenovani energetski dogovor z Venezuelo, po katerem deloma umikajo sankcije, da dovolijo prodajo nafte iz Venezuele. Ministrstvo trdi, da že trži venezuelsko nafto, Wright pa je za televizijo CNBC dejal, da bodo le nadzirali tok nafte in pritok denarja na poseben račun pod njihovim nadzorom.

Donald Trump se bo v petek v Beli hiši srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele za velike dobičke.

Državni sekretar Marco Rubio je skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom v sredo seznanjal kongresnike o tem, kaj so v soboto storili v Venezueli in kaj nameravajo delati naprej. Kot je razložil, je sedaj prvi korak stabilizacija Venezuele.

»Trenutno smo sredi pogajanj in dejansko na pragu sklenitve dogovora o prevzemu vse nafte, ki je obtičala v Venezueli. (...) Vzeli bomo med 30 in 50 milijoni sodov nafte in jo prodali po tržni ceni. Ta denar bomo nadzorovali in se bo porabil tako, da bo koristil venezuelskemu ljudstvu, ne pa režimu,« je dejal.

»Drugo fazo imenujemo okrevanje in to je zagotavljanje, da dobijo ameriška, zahodna in druga podjetja dostop do venezuelskega trga na pošten način, hkrati pa bomo začeli ustvarjati proces sprave na nacionalni ravni znotraj Venezuele, da bodo opozicijske sile dobile amnestijo, šle iz zaporov ali se vrnile v državo,« je dodal Rubio.

Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Leah Millis/Reuters

Trump po grožnjah napovedal srečanje s predsednikom Kolumbije

Donald Trump je medtem v sredo govoril po telefonu s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, nato pa na omrežju Truth Social zapisal, da se namerava z njim srečati v bližnji prihodnosti. Trump je sicer po nedavni po vojaški operaciji v Venezueli zagrozil tudi Kolumbiji, pri čemer ni izključil vojaškega posredovanja.

Trump je prejšnji teden po napadu na Venezuelo grozil, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi s Kolumbijo. »Petro je poklical, da razloži položaj glede mamil in drugih nesoglasij, ki smo jih imeli. Cenim njegov klic in ton in se veselim srečanja z njim v bližnji prihodnosti,« pa je v sredo objavil Trump.

Petro je potem svojim podpornikom na zborovanju v Kolumbiji povedal, da se bo s Trumpom srečal v Beli hiši, čeprav datum srečanja še ni določen. Po Trumpovih grožnjah z napadom na Kolumbijo je Petro za sredo po državi sklical demonstracije, na zborovanju pa je nameraval imeti precej oster govor proti Trumpu, vendar si je po telefonskem pogovoru premislil. Dejal je, da je Trumpa prosil za obnovo neposrednih komunikacij med zunanjima ministroma in predsednikoma obeh držav.

Trump Petra podobno kot predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje pošiljanja mamil v ZDA, čeprav za to doslej ni podal nobenega dokaza.