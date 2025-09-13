ZDA: Branili bomo vsako ped ozemlja Nata, napovedi vojaške pomoči Poljski

»To ni nesreča. To so agresivna in nevarna dejanja, saj je težko verjeti, da bi tako veliko dronov nenamerno letelo tako daleč nad ozemljem Poljske,« je slovenski veleposlanik Samuel Žbogar dejal na včerajšnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN. Za zasedanje je prvič v zgodovini zaprosila Poljska zaradi vdora ruskih dronov na njeno ozemlje.

Predstavniki Nata so prav tako včeraj napovedali, da bodo Francija, Nemčija in Danska prispevale lovska letala in druga vojaška sredstva za okrepljeno obrambo Poljske pred prihodnjimi vdori ruskih brezpilotnih letal. Kot poroča Guardian, je pričakovati, da bo tudi Združeno kraljestvo prispevalo tudi k tako imenovani misiji Eastern Sentry, ki se bo postopoma širila od Arktike na severu do Črnega morja in Sredozemlja na jugu, da bi se bolje spopadli z ruskimi brezpilotnimi letali in raketami.

Članicam Varnostnega sveta je o vdoru dronov v zračni prostor Poljske v noči s torka na sredo poročala pomočnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo, vendar ni povedala nič novega in je tudi sama dejala, da govori le o tem, kar je bilo že objavljeno.

Državni sekretar na poljskem zunanjem ministrstvu Marcin Bosacki je poročal, da je pred zasedanjem dobil pisno podporo 40 držav članic ZN z obsodbo ruskega dejanja. Rusiji je očital, da s svojimi obtožbami na račun Ukrajine in drugih držav v bistvu priznava lastne zločine. »Vemo, da to ni bila napaka,« je rekel Bosacki in ruskega veleposlanika obtožil laganja. »Enako retoriko so pred desetletji uporabljali sovjetski diplomati, ko so napadli Češkoslovaško in Poljsko. Rusija želi v regiji sprožiti požar. Ne smemo dopustiti, da bi kršenje zračnega prostora postalo sprejeta norma. Rusija krši in kaže prezir do osnovnih norm mednarodnega prava. Naša odločnost, da stojimo ob strani Ukrajini in branimo načela suverenosti in ozemeljske celovitosti, ostaja neomajna,« je poudaril.

Predstavnica ZDA Dorothy Shea je na zasedanju zagotovila, da bodo ZDA branile vsako ped ozemlja Nata. Dodala je, da se Washington posvetuje s Poljsko in drugimi zaveznicami v skladu s 4. členom severnoatlantske pogodbe.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je Poljsko obtožil, da krivi Rusijo brez dokazov. Trdil je, da so 10. septembra napadli ukrajinske objekte vojaške industrije, njihovi drobni z maksimalnim dosegom 700 kilometrov pa naj ne bi bili sposobni leteti tako daleč na Poljsko, ki jo je pozval naj se raje pogaja z Rusijo, kot pa izvaja »megafonsko diplomacijo«. Obenem je za »histerijo« okrivil še ukrajinske zahodne zaveznice.