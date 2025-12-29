Netanjahu ponovno k Trumpu s prošnjami za uničenje sovražnikov Izraela

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ameriški predsednik Donald Trump bo v ZDA ponovno gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Srečanje bo potekalo na Trumpovem posestvu v Mar a Lagu na Floridi. To je že peti Netanjahujev obisk ameriškega predsednika od začetka njegovega drugega mandata, skupno pa je to šesto srečanje.
Na srečanju se bosta najverjetneje pogovarjala o novi sirski vladi, dovoljenju za napad Irana, Libanonu in mirovnem načrtu za Gazo, poroča CNN.
Kljub temu da se je prva faza mirovnega načrta v Gazi že začela, se Izrael sooča z očitki, da je pogoje prekinitve ognja večkrat prekršil. Od prekinitve ognja je izraelska vojska ubila najmanj 414 Palestincev, trdi tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Izraelske oblasti, ki še vedno nadzorujejo več kot polovico Gaze, so dejale, da so na Palestince streljale le, ker so oni prvi kršili prekinitev ognja, navaja BBC.
Trump upa, da se bo druga faza mirovnega načrta začela januarja 2026. V njej je predvidena razorožitev gibanja Hamas, obnovitev enklave in vzpostavitev povojnega nadzora na območju.
Izrael vztraja, da Hamas vrne posmrtne ostanke še zadnjega talca Rana Gvilija, preden lahko začnejo z drugo fazo, čeprav se zaveda, da Hamas najverjetneje ne bo uspel najti vseh posmrtnih ostankov v ruševinah, navajajo nekateri izraelski viri. Hamas je dejal, da so se pripravljeni pogovarjati o »zamrznitvi ali shrambi« njihovega orožja, a ni jasno, ali se bo Izrael s tem zadovoljil.
Hamas naj bi privolil k popolni razorožitvi, ko bo zagotovljen nastanek in priznanje neodvisne palestinske države. Mirovni načrt v 20 točkah, ki sta ga podpisala tako Izrael kot Hamas, priznava palestinska prizadevanja za suvereno državo. Kljub temu Netanjahu in njegovi ministri zavračajo priznavanje Palestine od samega začetka prekinitve ognja, poroča BBC.
»Druga faza ne miruje le zaradi ene točke. Miruje, ker vsak korak vpliva na prihodnost Gaze, nobena od strani pa ni pripravljena plačati cene, ki jo postavlja končna odločitev,« je na začetku decembra za CNN dejal egipčanski predstavnik.
ZDA so bile najmočnejši vojaški podpornik Izraela od začetka vojne v Gazi, kljub temu pa se je Izrael po prvi fazi mirovnega načrta odmaknil od nekaterih ciljev ameriške vlade. Izraelski mediji so pretekli teden poročali, da bo izraelski premier Trumpu ponovno predlagal, da se okupiran Zahodni breg priključi Izraelu. Ameriški predsednik je predlogu v preteklosti nasprotoval, prav tako pa bi bila priključitev ozemlja nezakonita glede na mednarodno pravo, še piše BBC.
Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v ponedeljek potrdilo smrt petih visokih članov skupine v izraelskih napadih. Med njimi je tudi brat nekdanjega vodje Hamasa v Gazi Jahje Sinvarja, ki velja za organizatorja napadov na Izrael 7. oktobra 2023. Hamasovo oboroženo krilo je hkrati sporočilo, da se ne bo odpovedalo orožju.
Brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, je prek svojega kanala na telegramu potrdilo smrt svojega tiskovnega predstavnika Abuja Obeide v Gazi. Izrael je njegovo smrt sporočil že avgusta, medtem Hamas njegove smrti takrat ni potrdil.
Obeida je bil tiskovni predstavnik od leta 2002 in je bil eden od predstavnikov Hamasa, ki je napad 7. oktobra napovedal v videoposnetku.
Med mrtvimi so tudi Mohamed Sinvar, mlajši brat prav tako ubitega vodje Hamasa Jahje Sinvarja, ter visoki poveljniki Raed Saad, Mohamed Šabana in Hakam al Isi, poročajo tuje tiskovne agencije.
Izrael je smrt Saada objavil 13. decembra, vojska pa je junija sporočila, da so v podzemnem predoru v Gazi našli posmrtne ostanke Mohameda Sinvarja.
V video sporočilu je oboroženo krilo Hamasa dejalo še, da so imenovali novega tiskovnega predstavnika, ki bo prevzel naziv Abu Obeida.
Od začetka vojne v Gazi pred skoraj dvema letoma je Izrael ubil številne visoke voditelje in poveljnike Hamasa v Gazi in v tujini. Tudi po začetku uveljavitve premirja 10. oktobra letos je izraelska vojska nadaljevala napade na visoke člane Hamasa.
Najvišji voditelj Hamasa v tujini je sedaj Halil al Haja, ki vodi Hamasovo delegacijo v posrednih pogajanjih z Izraelom. Večino časa se sicer zadržuje v Katarju. Tudi drugi visoki uradniki Hamasa v tujini večinoma prebivajo v Katarju ali Turčiji.
Al Haja je septembra preživel izraelski napad na vodstvo Hamasa v katarski prestolnici Dohi. Izraelski premier Netanjahu se je bil po napadu, ki je sprožil ostre mednarodne kritike, prisiljen opravičiti Katarju.
STA
Komentarji