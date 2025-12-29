Netanjahu ponovno k Trumpu s prošnjami za uničenje sovražnikov Izraela

Ameriški predsednik Donald Trump bo v ZDA ponovno gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Srečanje bo potekalo na Trumpovem posestvu v Mar a Lagu na Floridi. To je že peti Netanjahujev obisk ameriškega predsednika od začetka njegovega drugega mandata, skupno pa je to šesto srečanje.

Na srečanju se bosta najverjetneje pogovarjala o novi sirski vladi, dovoljenju za napad Irana, Libanonu in mirovnem načrtu za Gazo, poroča CNN.

Kljub temu da se je prva faza mirovnega načrta v Gazi že začela, se Izrael sooča z očitki, da je pogoje prekinitve ognja večkrat prekršil. Od prekinitve ognja je izraelska vojska ubila najmanj 414 Palestincev, trdi tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Izraelske oblasti, ki še vedno nadzorujejo več kot polovico Gaze, so dejale, da so na Palestince streljale le, ker so oni prvi kršili prekinitev ognja, navaja BBC.

Trump upa, da se bo druga faza mirovnega načrta začela januarja 2026. V njej je predvidena razorožitev gibanja Hamas, obnovitev enklave in vzpostavitev povojnega nadzora na območju.

Izrael in Hamas nista pripravljena plačati cene za mir

Izrael vztraja, da Hamas vrne posmrtne ostanke še zadnjega talca Rana Gvilija, preden lahko začnejo z drugo fazo, čeprav se zaveda, da Hamas najverjetneje ne bo uspel najti vseh posmrtnih ostankov v ruševinah, navajajo nekateri izraelski viri. Hamas je dejal, da so se pripravljeni pogovarjati o »zamrznitvi ali shrambi« njihovega orožja, a ni jasno, ali se bo Izrael s tem zadovoljil.

Hamas naj bi privolil k popolni razorožitvi, ko bo zagotovljen nastanek in priznanje neodvisne palestinske države. Mirovni načrt v 20 točkah, ki sta ga podpisala tako Izrael kot Hamas, priznava palestinska prizadevanja za suvereno državo. Kljub temu Netanjahu in njegovi ministri zavračajo priznavanje Palestine od samega začetka prekinitve ognja, poroča BBC.

Medtem ko se pogajanja nadaljujejo, se razseljeni Palestinci spopadajo s hudimi zimskimi nevihtami, ki uničujejo njihova šotorišča. FOTO: Haseeb Alwazeer/Reuters

»Druga faza ne miruje le zaradi ene točke. Miruje, ker vsak korak vpliva na prihodnost Gaze, nobena od strani pa ni pripravljena plačati cene, ki jo postavlja končna odločitev,« je na začetku decembra za CNN dejal egipčanski predstavnik.

ZDA so bile najmočnejši vojaški podpornik Izraela od začetka vojne v Gazi, kljub temu pa se je Izrael po prvi fazi mirovnega načrta odmaknil od nekaterih ciljev ameriške vlade. Izraelski mediji so pretekli teden poročali, da bo izraelski premier Trumpu ponovno predlagal, da se okupiran Zahodni breg priključi Izraelu. Ameriški predsednik je predlogu v preteklosti nasprotoval, prav tako pa bi bila priključitev ozemlja nezakonita glede na mednarodno pravo, še piše BBC.