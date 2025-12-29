  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Netanjahu ponovno k Trumpu s prošnjami za uničenje sovražnikov Izraela

    Donald Trump upa, da se bo druga faza mirovnega načrta začela januarja 2026.
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta se zadnjič srečala oktobra. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Galerija
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta se zadnjič srečala oktobra. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Ma. J.
    29. 12. 2025 | 17:43
    5:42
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump bo v ZDA ponovno gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Srečanje bo potekalo na Trumpovem posestvu v Mar a Lagu na Floridi. To je že peti Netanjahujev obisk ameriškega predsednika od začetka njegovega drugega mandata, skupno pa je to šesto srečanje.

    image_alt
    Kolonialno-geostrateški projekt Izraela in ZAE

    Na srečanju se bosta najverjetneje pogovarjala o novi sirski vladi, dovoljenju za napad Irana, Libanonu in mirovnem načrtu za Gazo, poroča CNN.

    Kljub temu da se je prva faza mirovnega načrta v Gazi že začela, se Izrael sooča z očitki, da je pogoje prekinitve ognja večkrat prekršil. Od prekinitve ognja je izraelska vojska ubila najmanj 414 Palestincev, trdi tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Izraelske oblasti, ki še vedno nadzorujejo več kot polovico Gaze, so dejale, da so na Palestince streljale le, ker so oni prvi kršili prekinitev ognja, navaja BBC.

    image_alt
    Območje za »rumeno črto« de facto priključeno Izraelu, genocid se nadaljuje

    Trump upa, da se bo druga faza mirovnega načrta začela januarja 2026. V njej je predvidena razorožitev gibanja Hamas, obnovitev enklave in vzpostavitev povojnega nadzora na območju.

    Izrael in Hamas nista pripravljena plačati cene za mir

    Izrael vztraja, da Hamas vrne posmrtne ostanke še zadnjega talca Rana Gvilija, preden lahko začnejo z drugo fazo, čeprav se zaveda, da Hamas najverjetneje ne bo uspel najti vseh posmrtnih ostankov v ruševinah, navajajo nekateri izraelski viri. Hamas je dejal, da so se pripravljeni pogovarjati o »zamrznitvi ali shrambi« njihovega orožja, a ni jasno, ali se bo Izrael s tem zadovoljil.

    Hamas naj bi privolil k popolni razorožitvi, ko bo zagotovljen nastanek in priznanje neodvisne palestinske države. Mirovni načrt v 20 točkah, ki sta ga podpisala tako Izrael kot Hamas, priznava palestinska prizadevanja za suvereno državo. Kljub temu  Netanjahu in njegovi ministri zavračajo priznavanje Palestine od samega začetka prekinitve ognja, poroča BBC.

    Medtem ko se pogajanja nadaljujejo, se razseljeni Palestinci spopadajo s hudimi zimskimi nevihtami, ki uničujejo njihova šotorišča. FOTO: Haseeb Alwazeer/Reuters
    Medtem ko se pogajanja nadaljujejo, se razseljeni Palestinci spopadajo s hudimi zimskimi nevihtami, ki uničujejo njihova šotorišča. FOTO: Haseeb Alwazeer/Reuters

    »Druga faza ne miruje le zaradi ene točke. Miruje, ker vsak korak vpliva na prihodnost Gaze, nobena od strani pa ni pripravljena plačati cene, ki jo postavlja končna odločitev,« je na začetku decembra za CNN dejal egipčanski predstavnik.

    ZDA so bile najmočnejši vojaški podpornik Izraela od začetka vojne v Gazi, kljub temu pa se je Izrael po prvi fazi mirovnega načrta odmaknil od nekaterih ciljev ameriške vlade. Izraelski mediji so pretekli teden poročali, da bo izraelski premier Trumpu ponovno predlagal, da se okupiran Zahodni breg priključi Izraelu. Ameriški predsednik je predlogu v preteklosti nasprotoval, prav tako pa bi bila priključitev ozemlja nezakonita glede na mednarodno pravo, še piše BBC.

    Hamas potrdil smrt več svojih voditeljev

    Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v ponedeljek potrdilo smrt petih visokih članov skupine v izraelskih napadih. Med njimi je tudi brat nekdanjega vodje Hamasa v Gazi Jahje Sinvarja, ki velja za organizatorja napadov na Izrael 7. oktobra 2023. Hamasovo oboroženo krilo je hkrati sporočilo, da se ne bo odpovedalo orožju.

    Brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, je prek svojega kanala na telegramu potrdilo smrt svojega tiskovnega predstavnika Abuja Obeide v Gazi. Izrael je njegovo smrt sporočil že avgusta, medtem Hamas njegove smrti takrat ni potrdil.

    Obeida je bil tiskovni predstavnik od leta 2002 in je bil eden od predstavnikov Hamasa, ki je napad 7. oktobra napovedal v videoposnetku.

    Med mrtvimi so tudi Mohamed Sinvar, mlajši brat prav tako ubitega vodje Hamasa Jahje Sinvarja, ter visoki poveljniki Raed Saad, Mohamed Šabana in Hakam al Isi, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Izrael je smrt Saada objavil 13. decembra, vojska pa je junija sporočila, da so v podzemnem predoru v Gazi našli posmrtne ostanke Mohameda Sinvarja.

    V video sporočilu je oboroženo krilo Hamasa dejalo še, da so imenovali novega tiskovnega predstavnika, ki bo prevzel naziv Abu Obeida.

    Od začetka vojne v Gazi pred skoraj dvema letoma je Izrael ubil številne visoke voditelje in poveljnike Hamasa v Gazi in v tujini. Tudi po začetku uveljavitve premirja 10. oktobra letos je izraelska vojska nadaljevala napade na visoke člane Hamasa.

    Najvišji voditelj Hamasa v tujini je sedaj Halil al Haja, ki vodi Hamasovo delegacijo v posrednih pogajanjih z Izraelom. Večino časa se sicer zadržuje v Katarju. Tudi drugi visoki uradniki Hamasa v tujini večinoma prebivajo v Katarju ali Turčiji.

    Al Haja je septembra preživel izraelski napad na vodstvo Hamasa v katarski prestolnici Dohi. Izraelski premier Netanjahu se je bil po napadu, ki je sprožil ostre mednarodne kritike, prisiljen opravičiti Katarju.

    STA

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
