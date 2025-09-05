  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    Donald Trump pospešeno izvaja politiko za pridržanje in izgon južnoameriških migrantov, ki jih pogosto enači s kriminalnimi tolpami. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    Donald Trump pospešeno izvaja politiko za pridržanje in izgon južnoameriških migrantov, ki jih pogosto enači s kriminalnimi tolpami. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    STA
    5. 9. 2025 | 07:48
    5. 9. 2025 | 08:04
    3:08
    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes pred obiskom novinarske konference v Ekvadorju v prestolnici Mehike novinarjem naznanil, da se je ameriški predsednik Donald Trump odločil za razstrelitev čolna, ki je pri obali Venezuele domnevno prevažal mamila, čeprav bi ga lahko ameriška mornarica zajela. V napadu je po Trumpovih besedah umrlo 11 pripadnikov tolpe Tren de Aragua.

    Stranska igralka pod Trumpovim škornjem

    Venezuelski notranji minister Diosdado Cabello je ZDA obtožil zunajsodnih usmrtitev in dejal, da so 11 ljudi ubili brez ustreznega sodnega postopka. Na to opozarjajo tudi Trumpovi kritiki v ZDA.

    Kljub temu je Rubio v četrtek v Ekvadorju obljubil varnostno pomoč in napovedal dodatne opredelitve mamilarskih kartelov za teroristične organizacije ter okrepitev regionalnega boja proti trgovcem z mamili. Ekvadorski predsednik Daniel Noboa, sicer rojen v ameriškem Miamiju, se proti kriminalnim tolpam bori z vojsko in je zaveznik predsednika Trumpa.

    Ameriška vojska se bo morda vrnila v Ekvador

    Rubio je na srečanju s 37-letnim Noboo dejal, da bodo ZDA zagotovile skoraj 20 milijonov dolarjev (več kot 17 milijonov evrov) varnostne pomoči, vključno s šestimi milijoni (okoli pet milijonov evrov) za drone, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Naznanil je tudi, da so ZDA v četrtek kot teroristični organizaciji opredelile dve dodatni mamilarski tolpi – Los Lobos in Los Choneros.

    Na skupni novinarski konferenci v Quitu je ekvadorska zunanja ministrica Gabriela Sommerfeld dejala, da si Ekvador želi, da bi bila ameriška regija svobodna pred grožnjami mednarodnih organiziranih kriminalnih in terorističnih skupin.

    Ekvadorski predsednik Daniel Noboa (desno) se proti kriminalnim tolpam bori z vojsko in je zaveznik predsednika Trumpa. FOTO: Jacquelyn Martin/Reuters
    Ekvadorski predsednik Daniel Noboa (desno) se proti kriminalnim tolpam bori z vojsko in je zaveznik predsednika Trumpa. FOTO: Jacquelyn Martin/Reuters

    Rubio je sicer od kolegice Sommerfeld dobil obljubo, da bo Ekvador pomagal pri omejevanju migracij v ZDA. »Ekvador bo podprl ZDA. To je simbolično in pomembno za našega partnerja, zato bomo to storili na usklajen način,« je dejala ministrica.

    Ameriški državni sekretar je novinarjem še napovedal, da bodo ZDA v nekaj tednih sklenile gospodarski sporazum z Ekvadorjem. ZDA so več let upravljale vojaško bazo v pacifiškem pristanišču Manta, agencija za boj proti drogam (DEA) pa je imela v državi precejšen vpliv, poroča AFP.

    Po skoraj 18 mesecih bega so vodjo ene najnevarnejših tolp znova ujeli

    Baza je bila zaprta leta 2009, potem ko je takratni levo usmerjeni predsednik Rafael Correa zavrnil podaljšanje najemne pogodbe. Noboa je sprejel ukrepe za spremembo ekvadorske ustave, da bi omogočil vrnitev ameriških sil.

    »Če nas povabijo, da se vrnemo, bomo to zelo resno preučili,« je novinarjem dejal Rubio.

    ZDAEkvadorDonald Trumpmamilarski karteliMarco Rubio

