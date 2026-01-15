  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Tri četrtine Američanov nasprotuje priključitvi Grenlandije k ZDA

    V anketi medijske hiše CNN je velik delež Američanov nasprotoval Trumpovi zunanji politiki. Skoraj 60 odstotkov je zaskrbljenih, da je šel Trump predaleč.
    Ameriški, danski in grenlandski predstavniki med srečanjem v Beli hiši niso dosegli napredka. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Ma. J.
    15. 1. 2026 | 13:54
    15. 1. 2026 | 14:03
    2:08
    Pri CNN so v sodelovanju s podjetjem SSRS za ankete in tržne raziskave izvedli anketo, kjer so Američane vprašali, kaj menijo o poskusih ZDA, da bi zavzele Grenlandijo. Odziv javnosti je pretežno negativen, ameriški predsednik Donald Trump pa se z nasprotovanjem sooča tudi v lastnih vrstah.

    V Natu se poskušajo izogniti krizi, kakršne še ni bilo

    V anketi so ugotovili, da priključitev arktičnega teritorija k ZDA podpira le 25 odstotkov ameriških državljanov. Med republikanskimi volivci jih 50 odstotkov namero podpira, 50 pa ji nasprotuje. Med demokratskimi volivci in sorodnimi strankami Trumpovi želji po Grenlandiji nasprotuje 94 odstotkov, od tega jih je 80 odstotkov dejalo, da nameri močno nasprotujejo. Vsak osmi izmed politično neopredeljenih anketirancev prav tako nasprotuje priključitvi Grenlandije, poroča CNN.

    Trump je v sredo na družbenem omrežju truth social zapisal, da je vse, kar ni ameriški nadzor nad Grenlandijo, nesprejemljivo. Izjavo je objavil pred srečanjem v Beli hiši, kjer so se sestali z danskimi predstavniki, ameriški podpredsednik J. D. Vance in državni sekretar Marco Rubio.

    Rezultati ankete razkrivajo, da Američani nimajo želje po širjenju v tuje države, kljub temu da je Trump prevzel nadzor nad Venezuelo, obenem pa se bo morda odločil za vojaško posredovanje tudi v Iranu.

    Med ameriškimi državljani narašča nezadovoljstvo s Trumpovo ekspanzionistično politiko in delovanjem Službe za priseljevanje in carine Ice. FOTO: Alex Wong/AFP
    Skoraj 60 odstotkov Američanov je zaskrbljenih, da je šel Trump predaleč, kar se tiče širjenja ameriške moči nad drugimi državami. Zgolj tretjina jih meni, da so bile njegove odločitve »ravno pravšnje«. 55 odstotkov anketirancev je dejalo, da je šel predsednik predaleč, ko je uporabil ameriško vojsko za dosego ciljev.

    Glede na anketo iz lanskega poletja je 53 odstotkov vprašanih dejalo, da so Trumpove zunanjepolitične odločitve škodovale položaju ZDA v svetu, ta kdelež pa se je zdaj povečal na 57 odstotkov.

    Ameriško vpletanje v Venezuelo

    Ameriškemu posredovanju v Venezueli nasprotuje 52 odstotkov vprašanih, 48 ga podpira. Anketiranci so bili najbolj zaskrbljeni glede stabilnosti venezuelske vlade in ali bo odločitev pomenila dolgoročno vpletenost ameriške vojske v južnoameriško državo.

    Voditeljica venezuelske opozicije in Nobelova nagrajenka María Corina Machado bo Belo hišo obiskala v četrtek. Po odstavitvi venezuelskega predsednika Nicolása Madura ameriški vpletenosti v Venezuelo nasprotuje 58 odstotkov vprašanih. Izmed vseh anketirancev posredovanju v Venezueli močno nasprotuje 31 odstotkov vprašanih, močno pa ga podpira 13 odstotkov, poroča CNN.

    Voditeljica venezuelske opozicije María Corina Machado se bo z Donaldom Trumpom srečala v četrtek. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Glede na rezultate ankete večina Američanov verjame, da so ZDA posredovale v Venezueli zaradi njenih bogatih zalog nafte in razkazovanja ameriške vojaške moči. Manjši del jih verjame, da so ZDA napadle Venezuelo, da bi pred roko pravice privedle Madura in zmanjšale uvoz prepovedanih drog. Le 26 odstotkov vprašanih meni, da je bilo izboljšanje življenj Venezuelcev eden izmed glavnih razlogov ZDA za posredovanje v južnoameriški državi.

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpVenezuelaGrenlandijaprotestianketa

