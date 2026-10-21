ZDA imajo nov načrt za mir, a o podrobnostih molčijo

Po več kot pol leta premora, ki je bil posledica vojne proti Iranu, je ameriška diplomacija obnovila poskuse, da bi dosegla mirno rešitev ukrajinske krize. Po »konstruktivnih pogovorih« z Ukrajino in njenimi evropskimi zaveznicami je danes ameriški posrednik Steve Witkoff nove zamisli, ki jih uradno javnosti še niso razkrili, predstavil tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Ta jih bo temeljito pregledal, je izjavil njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. V zadnjih dnevih so se stopnjevali pritiski predsednika ZDA Donalda Trumpa na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Večkrat ga je obtožil, da je prav on zavira mirovna pogajanja, mu predlagal, naj zapusti položaj, in izjavil, da bi morala Ukrajina najti novega glavnega pogajalca. Kljub temu so včeraj v Oslu med ...