ZDA in Iran med kompromisom in vojaškim spopadom

Drugi krog pogajanj med Združenimi državami in Iranom se je danes popoldne v Ženevi končal brez velikega preboja ali dogovora, toda tako iranska kot ameriška delegacija ter omanski zunanji minister Badr al Busaidi, ki je vodil pogajanja, so po koncu štiriurnih pogovorov na omanskem veleposlaništvu dajali občutek, da je dogovor, s katerim bi se Iran – vsaj upati je tako – lahko izognil ameriškemu (in najverjetneje tudi izraelskemu) vojaškemu posredovanju, še vedno dosegljiv.

Še preden se je v Ženevi začel drugi krog pogajanj med ZDA in Iranom (prvi je pred dobrima dvema tednoma potekal v Omanu), je v Perzijski zaliv priplula še ameriška letalonosilka USS Abraham Lincoln, blizu iranske obale pa se ji bo pridružila letalonosilka USS Gerald R. Ford. ZDA v regiji izrazito krepijo vojaško prisotnost in Iranu že več tednov grozijo z vojaškim posredovanjem, če ta ne bo sprejel (ameriških) pogojev.