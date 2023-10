ZDA in Izrael zanikajo začetek velike ofenzive

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

8.20 Izrael naj bi ubil enega od načrtovalcev pokola 7. oktobra

Izrael po okrepitvi bombardiranja in kopenskem vdoru nadaljuje obstreljevanje območja Gaze, ponoči naj bi zadeli 150 s Hamasom povezanih tarč. Šlo naj bi za podzemno infrastrukturo, med drugim za predore. V napadih naj bi ubili več pripadnikov Hamasa, med drugim Abuja Rakabo vodjo njegovih letalskih sil, med drugim odgovornim za upravljanje brezpilotnih letal, dronov, padalce in zračno obrambo. Abu Rakaba je po besedah IDF načrtovanju napadov 7. oktobra, v katerem so pripadniki palestinskega gibanja ubili več kot 1400 ljudi. Nadaljevali naj bi se tudi kopenski spopadi.

8.15 Nočni spopadi so se razvlekli v jutro

Francoska tiskovna agencija AFP medtem ob sklicevanju na svoje novinarje na območje poroča, da se obstreljevanje nadaljuje tudi danes, naj pa bi bila intenzivnost letalskih napadov in topniškega obstreljevanja manjša kot ponoči. Hamas je sporočil, da se z izraelsko vojsko spopadajo v Bejt Hanunu na severu območja Gaze in v bližini kraja Bureidž v osrednjem delu. Da njihove sile »delujejo na območju Gaze, kot so včeraj«, je za AFP potrdil tudi tiskovni predstavnik izraelske vojske.

7.24: ZDA in Izrael: Petkov vdor izraelske vojske v Gazo ni začetek velike ofenzive

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Peter Lerner je izjavil, da trenutne operacije v Gazi ne pomenijo pričakovane velike ofenzive, je poročala ameriška televizija ABC, ki je navedla tudi neimenovanega ameriškega uradnika, da gre le za omejeno operacijo. Vrstijo pa se že odzivi na petkovo resolucijo Generalne skupščine ZN.

Vojaško krilo Hamasa je v petek sporočilo, da se spopadajo z vdorom izraelske vojske v severni in osrednji del Gaze, palestinska enklava pa naj bi pred tem ostala še brez internetne povezave. Ugibanja o začetku velike ofenzive po napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra za zdaj niso potrjena.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je v Washingtonu zavračal komentarje o poročilih o širitvi spopadov in oceno o tem kaj bi bil lahko dolgoročni cilj vdora. »Izraelcev ne omejujemo. Še naprej jih bomo podpirali, ampak bomo nadaljevali pogovore, ki jih imamo z njimi glede načina kako to počnejo,« je povedal Kirby, poročajo ameriški mediji. Glede nedavnih zračnih napadov ZDA na milice s podporo Irana na Bližnjem vzhodu pa je dejal, da bodo s tem nadaljevali, če bo potrebno za lastno obrambo.

Izraelski zunanji minister Eli Cohen je medtem resolucijo Generalne skupščine ZN, ki poziva k prekinitvi spopadov, ocenil kot vredno zaničevanja in dodal, da namerava Izrael izbrisati Hamas na podoben način, kot je svet opravil z nacisti in Islamsko državo (IS), je poročal časopis Times of Israel.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je resolucijo označil kot temen dan za ZN in človeštvo. »ZN več nimajo nobene legitimnosti ali veljave,« je izjavil po poročanju AFP.

Hamas je po drugi strani resolucijo pozdravil in zahteva njeno takojšnjo uresničitev, vključno z dostavo goriva in humanitarne pomoči civilistom v Gazi, je navedel isti medij.

Resolucija poziva k takojšnji prekinitvi spopadov, vendar ne omenja terorističnih napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra in za večino zahodnih držav ni bila sprejemljiva. Države, kot so ZDA, so glasovale proti, veliko se jih je vzdržalo, nekatere, kot Slovenija pa so jo podprle, ampak dodale, da se z njo v celoti ne strinjajo.

Poleg Hamasa je resolucijo podprla tudi Palestinska uprava kot trden izraz mednarodne zavrnitve neobrzdane izraelske agresije.

7.19 Slovenija podprla resolucijo Generalne skupščine ZN o Bližnjem vzhodu

Slovenija je v Generalni skupščini ZN podprla resolucijo arabskih držav, ki zahteva takojšnje humanitarno premirje na Bližnjem vzhodu, so včeraj sporočili s slovenske misije pri ZN. Slovenija ni bila edina med državami EU, ki so resolucijo podprle, čeprav se v celoti z njo ne strinjajo.

Uvodni predlog resolucije ni bil sprejemljiv za velik del članic Generalne skupščine ZN, ker ni posebej obsojal terorizma, po pogajanjih pa so besedilo malce prilagodili. Zaradi tega so na koncu zanjo glasovale tudi večje evropske države, kot sta Francija in Španija, nekatere pa so se vzdržale, med njimi Nemčija in Italija. Med članicami EU so med drugim proti glasovale Avstrija, Hrvaška, Češka in Madžarska.

Slovenija v četrtek še ni bila pripravljena podpreti resolucije in po navedbah diplomatov je bil najverjetnejši vzdržani glas skupaj z ostalimi državami EU. Med pogajanji so potem med drugim dodali obsodbo vseh nasilnih dejanj proti palestinskim in izraelskim civilistom, vključno s terorističnimi dejanji in provokacijami, podžiganji in uničevanjem.

Poleg Slovenije so za resolucijo od držav članic EU med drugim glasovale še Španija, Luksemburg, Belgija in Irska. V razlagi glasu so te države skupaj sporočile, da so resolucijo podprle, ker našteva nujne ukrepe za zaščito življenj civilistov in povečanje humanitarne pomoči.

»Obenem poudarjamo, da resolucija v celoti ne odseva našega stališča. Še posebej si želimo ponovno poudariti našo najostrejšo obsodbo brutalnih terorističnih dejanj Hamasa v Izraelu od 7. oktobra naprej. Za terorizem ni nobenega opravičila v nobenih okoliščinah. Ostro obsojamo jemanje talcev in zahtevamo njihovo takojšnjo brezpogojno izpustitev,« piše v obrazložitvi teh držav.

Države so prav tako posebej poudarile pravico Izraela do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom in pomen obnovitve političnega procesa v smeri rešitve dveh držav. Med drugim so tudi obžalovale, da Varnostni svet ZN ni mogel sprejeti stališča o razmerah na Bližnjem vzhodu.