ZDA in Savdska Arabija sklenili jedrski sporazum

ZDA in Savdska Arabija so podpisale sporazum o sodelovanju pri razvoju civilnega jedrskega programa, je sporočilo ameriško ministrstvo za energijo. Sporazum sta podpisala ameriški minister za energijo Chris Wright in savdski minister za energijo princ Abdulaziz bin Salman. Podrobnosti dogovora niso objavili, po poročanju ameriških medijev pa bi lahko Rijadu v prihodnosti omogočil bogatenje urana na lastnem ozemlju, poroča BBC.

Ameriško ministrstvo je sporazum označilo za pravno podlago dolgoročnega, več milijard dolarjev vrednega sodelovanja. Ameriška podjetja bi lahko sodelovala pri gradnji jedrskih objektov in proizvodnji goriva za elektrarne. Hkrati sta državi podpisali tudi dvostranski sporazum o varnostnih ukrepih.

Wright je zagotovil, da dogovor izpolnjuje najvišje standarde jedrske varnosti in neširjenja jedrskega orožja. Po poročanju ameriških medijev sporazum Savdski Arabiji za deset let prepoveduje razvoj lastne tehnologije za bogatenje urana ali njen nakup v tujini. Morebitni obrat naj bi zgradila ameriška podjetja, pri čemer občutljive tehnologije ne bi prenesli na savdsko stran.

Dogovor ne vključuje obveznosti Savdske Arabije, da podpiše dodatni protokol Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki inšpektorjem omogoča širša pooblastila pri preverjanju jedrskih dejavnosti. Namesto tega predvideva poseben dvostranski sistem varovalk, ki ga bo morala potrditi IAEA.

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Kritike zaradi bogatenja urana

Jedrski strokovnjaki in nekateri ameriški zakonodajalci opozarjajo, da se lahko tehnologija za bogatenje urana uporablja tako za proizvodnjo goriva kot za razvoj jedrskega orožja, navaja BBC.

Rosemary Kelanic iz ameriškega inštituta Defense Priorities je dejala, da ZDA doslej še nobeni državi niso pomagale vzpostaviti bogatenja urana na njenem ozemlju. Takšna zmogljivost bi po njenem povečala tveganje razvoja jedrskega orožja.

Sporazum bo zdaj obravnaval ameriški kongres, kjer je pričakovati nasprotovanje dela demokratov in republikancev. Demokratski senator Edward Markey je administracijo predsednika Donalda Trumpa obtožil nepremišljenosti, državni sekretar Marco Rubio pa je zatrdil, da ZDA ne bodo sprejele dogovora, ki bi povečal tveganje širjenja jedrskega orožja.

Brez pogoja o priznanju Izraela

Washington je v preteklosti sklenitev sporazuma povezoval z zahtevo, da Savdska Arabija prizna Izrael in z njim normalizira odnose. Po poročanju ameriških medijev ta zahteva ni več pogoj za sodelovanje.

Dogovor je pomemben politični in gospodarski uspeh za Rijad, ki si za razvoj jedrskega programa prizadeva že več let. ZDA naj bi se za sporazum odločile tudi zaradi konkurence Rusije in Kitajske, ki sta se s Savdsko Arabijo prav tako pogovarjali o sodelovanju na jedrskem področju, navaja BBC.

Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je leta 2018 dejal, da njegova država ne načrtuje izdelave jedrskega orožja, vendar bi v primeru iranske jedrske bombe temu sledila tudi Savdska Arabija.