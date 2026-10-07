Izbruh pljučne kuge? ZDA in WHO zahtevata dodatne informacije

ZDA in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta v torek od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Ruski mediji so prejšnji teden poročali o smrti 28-letnice, ki je delala na inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk. Domnevno se je okužila se s smrtonosno pljučno kugo, potem ko se ji je med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti so to zanikale, prav tako poročila o uvedbi sanitarnih ukrepov.

Laborantka se domnevno okužila s smrtonosno pljučno kugo, potem ko se ji je med delom po nesreči razbila epruveta. FOTO: Tatyana Makeyeva/AFP

Z ameriškega zunanjega ministrstva so v torek sporočili, da so od ruske vlade uradno zahtevali dodatne informacije o zadevi, po poročanju AFP si informacije izmenjujejo tudi z drugimi državami. Ameriška agencija za javno zdravje (CDC) je medtem v torek sporočila, da pozorno spremlja razvoj razmer, hkrati pa dodala, da za zdaj ne kaže, da bi obstajala širša grožnja za ZDA.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je že pred tem pozval Rusijo, naj posreduje več informacij o tem, kar se je zgodilo. Poudaril je, da je vsaka okužba v laboratoriju še posebej skrb vzbujajoča od izbruha pandemije covida-19.

Poziv je poslala tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). »Pravočasno, izčrpno in pregledno posredovanje informacij v okviru mednarodnega zdravstvenega pravilnika je ključno za pojasnitev nasprotujočih si informacij in omogoča natančno oceno morebitnih tveganj za javno zdravje,« je na omrežju X objavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za »pljučnico neznanega izvora«. FOTO: Igor Ivanko/AFP

Pojasnil je, da želijo razjasniti vzrok hude pljučnice, patogen, ki je sprožil ukrepe javnega zdravja, ter poročila medijev o drugem zaposlenem s pljučnico neznanega vzroka.

Moskva je WHO sicer seznanila, da so opravili epidemiološko preiskavo, izvedli preventivne in nadzorne ukrepe ter da med identificiranimi stiki niso odkrili patogenov z visoko stopnjo nevarnosti. Lokalni mediji so medtem poročali, da je več bolnišnic v Irkutsku uvedlo tritedensko karanteno.