ZDA izvršile prvo smrtno kazen po 17 letih

Barr lani napovedal obnovo usmrtitev na zvezni ravni

V zaporu Terra Haute v Indiani čaka na usmrtitev 62 obsojencev za umore na zvezni ravni. FOTO: Scott Olson/AFP



Ustaljenih sredstev za usmrtitve v ZDA zmanjkalo

Na zvezni ravni so sicer v ZDA od leta 1988, ko se je po krajši prekinitvi smrtna kazen spet uzakonila, usmrtili le tri osebe. Leta 2001 so usmrtili domačega terorista Timothyja McVeigha, ki je leta 2001 nastavil bombo pred zvezno zgradbo v Oklahoma Cityju. Zadnja usmrtitev je bila leta 2003.

Ameriška zvezna vlada je danes izvršila prvo smrtno kazen po letu 2003, potem ko je zvezno vrhovno sodišče v noči na torek odpravilo vse ugovore sorodnikov žrtev usmrčenega obsojencain drugih, ki čakajo na usmrtitve.»Američani so se odločili, da dovolijo smrtno kazen za najhujše zvezne zločine in danes je bila izvršena pravica za Leejeve grozljive zločine,« je sporočil pravosodni minister ZDALee je bil leta 1996 obsojen za umor trgovca z orožjem v Arkansasu ter njegove žene in osemletne hčerke. Pri zločinu je imel sodelavca in ta je prvi pričal proti Leeju, ki je bil obsojen na smrt, sodelavec pa na dosmrtni zapor. »Nisem tega storil. Naredil sem veliko napak v življenju, a nisem morilec. Ubijate nedolžnega človeka,« je po izjavah prič usmrtitve tik pred smrtjo dejal Lee.Usmrtitev na zvezni ravni v zveznem zaporu Terre Haute v Indiani je postala mogoča po poplavi pravnih ugovorov na številnih zveznih sodiščih. Po prvotnih načrtih bi morala potekati v ponedeljek, a je zvezna sodnica to ustavila za nadaljevanje pravnih ugovorov. Pravosodno ministrstvo ZDA se je pritožilo na prizivno sodišče, ki je potrdilo mnenje sodnice, da je nov način usmrtitve z enim samim namesto treh sredstev v nasprotju z ustavo.Pritožili so se tudi sorodniki Leejevih žrtev, ki niso želeli usmrtitve. Ustaviti so jo hoteli z izgovorom na pandemijo koronavirusa, zaradi katere niso hoteli tvegati zdravja in življenja s potjo v zapor na usmrtitev.Nato pa je stopila na sceno konservativna večina zveznega vrhovnega sodišča ZDA, ki je s pet proti štiri odločilo, da zavračanje novega načina usmrtitve ni zadostna utemeljitev, da se te ustavijo v zadnjem trenutku.»Več kot sramotno je, da je vlada izvedla usmrtitev na hitro sredi noči, ko je država spala. Upamo, da bo tako kot mi ogorčena, ko se bo zbudila,« je izjavila ena od odvetnic LeejaMinister Barr je lani napovedal obnovo usmrtitev na zvezni ravni, potem ko je prejšnja vlada predsednikaleta 2014 to ustavila po ponesrečeni usmrtitvi obsojenca v Oklahomi. Obama je ukazal podrobno revizijo izvajanja smrtnih kazni na zvezni ravni in Barr je lani dejal, da je ta končala in se lahko usmrtitve nadaljujejo.V ZDA je že zmanjkalo ustaljenih sredstev za usmrtitve, med drugim, ker je EU prepovedala prodajo sredstev v ZDA. Vlada predsednika Trumpa je že leta 2017 na skrivaj sklenila pogodbe z več podjetji, ki se niti niso zavedala kaj delajo, za preizkušanje sredstva pentobarbital, ki bi zamenjalo prej uporabljena tri sredstva - eno za uspavanje, drugo za omrtvičenje in tretjo za usmrtitev obsojenca. To je pretekli teden razkrila raziskava agencije Reuters.Vrhovno sodišče ZDA je zeleno luč za obnovo usmrtitev na zvezni ravni prižgalo 29. junija, ko je zavrnilo več pritožb obsojencev na ta novi protokol Trumpove vlade usmrčevanja samo s pentobarbitalom. Zvezna vlada bi naj sedaj imela na voljo dovolj zalog za nadaljevanje izvrševanja smrtnih kazni, pentobarbital pa že uporabljajo tudi nekatere zvezne države kot so Georgia, Missouri in Teksas.V zaporu Terra Haute čaka na usmrtitev 62 obsojencev za umore na zvezni ravni, ta teden pa naj bi bili na vrsti skupaj štirje. Nato je predvidena ena usmrtitev avgusta in pet v decembru.