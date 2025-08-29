ZDA kaznujejo Palestince zaradi »spodkopavanja miru«

Ameriški State Department je v sporočil, da bodo Združene države »zavračale in preklicale vizume« članom Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) in Palestinske uprave (PA). Kot poroča medijska hiša CNN, gre za pomemben korak, ki prihaja v občutljivem času pred letnim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) v New Yorku.

Iz State Departmenta so pojasnili, da s tem ukrepom PLO in PA pozivajo k odgovornosti, ker »ne izpolnjujeta svojih zavez in spodkopavata možnosti za mir«.

Namestnik tiskovnega predstavnika State Departmenta Tommy Pigott je na družbenem omrežju X zapisal, da morata Palestinska uprava in PLO, »preden ju bomo jemali resno kot partnerja v miru, popolnoma zavrniti terorizem in ustaviti kontraproduktivno iskanje enostranskega priznanja hipotetične države«.

Medtem ko zavezniki priznavajo Palestino, ZDA ukinjajo vizume. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Negotova usoda Mahmuda Abasa in sporazum o sedežu ZN

Za zdaj ni jasno, ali bo odločitev vplivala tudi na udeležbo predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa, ki naj bi po poročanju agencije Reuters na zasedanju nagovoril svetovne voditelje. Zavrnitev njegovega vizuma bi bila po oceni CNN izjemno kontroverzna in bi lahko predstavljala kršitev Sporazuma o sedežu ZN iz leta 1947.

Ta sporazum namreč od Združenih držav kot države gostiteljice na splošno zahteva, da tujim diplomatom omogočijo dostop do sedeža organizacije. Washington se sicer sklicuje na pravico do zavrnitve vizumov iz varnostnih, terorističnih in zunanjepolitičnih razlogov.

Iz State Departmenta so sicer sporočili, da misija Palestinske uprave pri ZN ne bo vključena v omejitve in bo prejela »opustitve v skladu s Sporazumom o sedežu ZN«, vendar niso pojasnili, kaj točno to pomeni za posamezne člane delegacij.

Palestinski veleposlanik pri ZN Riyad Mansour je dejal, da se bodo na potezo ZDA ustrezno odzvali. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Palestinski veleposlanik pri ZN Riyad Mansour je za CNN dejal, da preverjajo, »kaj točno to pomeni in kako se nanaša na našo delegacijo, ter se bomo ustrezno odzvali«.

Ostri odzivi in mednarodni kontekst

Palestinsko predsedstvo je v izjavi, ki jo navaja CNN, izrazilo »globoko obžalovanje in presenečenje nad odločitvijo ameriškega State Departmenta« ter pozvalo ZDA, naj svojo odločitev ponovno pretehtajo in jo prekličejo. Na drugi strani so izraelski uradniki, vključno z zunanjim ministrom Gideonom Sa'arjem in veleposlanikom pri ZN Dannyjem Danonom, potezo pozdravili.

Odločitev Washingtona je še toliko bolj pomenljiva, ker prihaja v času, ko se več ključnih ameriških zaveznic pripravlja na priznanje palestinske države.

Gre tudi za kazen, ker si Palestinci prizadevajo za preiskavo domnevnih zločinov Izraela na mednarodnih sodiščih. FOTO: Andrew Harnik/AFP

Kot poroča britanski Independent, so Francija, Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija napovedale ali nakazale, da nameravajo na septembrskem zasedanju Generalne skupščine priznati neodvisno Palestino.

Poteza ameriške administracije je po poročanju CNN tudi nadaljevanje pritiska na palestinske oblasti in kazen za njihova prizadevanja, da bi domnevne zločine Izraela preiskovala mednarodna sodišča.

»PA mora končati tudi svoje poskuse obhoda pogajanj prek mednarodnih pravnih kampanj, vključno s pritožbami na Mednarodno kazensko sodišče (ICC) in Meddržavno sodišče (ICJ) ter prizadevanji za zagotovitev enostranskega priznanja domnevne palestinske države,« so še zapisali v izjavi, ki jo navaja CNN.

Takšna poteza bi lahko predstavljala kršitev Sporazuma o sedežu ZN iz leta 1947. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Palestina ima v Združenih narodih sicer status države opazovalke nečlanice, deloma tudi zato, ker so Združene države aprila letos vložile veto na resolucijo, ki bi ji omogočila polnopravno članstvo. Po podatkih britanskega BBC državo Palestino trenutno priznava 147 od 193 držav članic Združenih narodov.

Kljub temu bi vsakršno novo priznanje imelo predvsem simbolni pomen, saj, kot opozarja BBC, brez priznanih meja in z izraelskimi naseljenci, ki nadzorujejo velike dele Zahodnega brega, takšno dejanje ne bi spremenilo dejanskega stanja na terenu.