Washington napovedal veliko prodajo orožja Tajvanu, Peking odgovoril s svarilom

Washington je napovedal prodajo orožja Tajvanu v višini 11 milijard dolarjev (9,4 milijarde evrov), je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tajvansko zunanje ministrstvo. Prodajo mora odobriti še ameriški kongres. Na napoved so se že odzvale kitajske oblasti, ki so ZDA sporočile, naj nemudoma prenehajo oboroževati Tajvan.

Tokratni paket orožja naj bi vključeval ameriški raketni sistem himars, protitankovske rakete, brezpilotne letalnike in drugo opremo. Pričakovati je, da bo ameriški kongres napovedano prodajo orožja odobril, saj se republikanci in demokrati strinjajo glede obrambe Tajvana, navaja AFP.

Če bo kongres soglašal, bo to največja ameriška prodaja orožja Tajvanu po letu 2001, ko je administracija ameriškega predsednika Georgea W. Busha odobrila prodajo v višini 18 milijard dolarjev. Na koncu so ZDA v Bushevem osemletnem mandatu Tajvanu dejansko prodale za 15,6 milijard dolarjev orožja.

Napoved o novi prodaji orožja po mnenju tajvanskega obrambnega ministrstva kaže, da je Washington Tajpeju še naprej pripravljen pomagati pri zgraditvi robustnega sistema za odvračanje morebitnega napada Kitajske.

Kitajska bo Tajvan priključila tudi s silo

Čeprav ima Tajvan svojo obrambno industrijo, še vedno ostaja odvisen od ameriškega orožja, saj ga Kitajska močno prekaša v oborožitvi. Tajpej se je po pritiskih ZDA zavezal, da bo prihodnje leto svoje obrambne izdatke povečal na več kot tri odstotke BDP, do leta 2030 pa bo za obrambo namenil pet odstotkov BDP.

Peking se je na napoved že odzval. »Kitajska poziva ZDA, naj upošteva načelo ene Kitajske ... in nemudoma ustavi nevarna dejanja oboroževanja Tajvana,« je danes na novinarski konferenci dejal predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun. Dodal je, da bo Peking z odločnimi in močnimi ukrepi branil svojo ozemeljsko celovitost, poroča AFP.

Peking Tajvan vidi kot del svojega ozemlja in je v okviru politike ene Kitajske že večkrat napovedal prevzem nadzora nad otokom, po potrebi tudi s silo.