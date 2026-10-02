20.000 ameriških vojakov in tri letalonosilke: kako daleč je konec vojne z Iranom

»Če ne bodo naredili nečesa zelo primernega in pametnega, ne bodo več dolgo obstajali,« je ameriški predsednik Donald Trump izjavil med obiskom ene izmed ameriških avtomobilskih tovarn. To je bila le še ena izmed njegovih brutalnih groženj Iranu, ki pa, kot že večkrat doslej, vsebuje tudi poziv k nadaljevanju pogajanj. V nedeljo je iz Kalifornije proti Perzijskemu zalivu izplula še ena ameriška letalonosilka, ki naj bi se do konca oktobra pridružila dvema, ki sta že v regiji.

Trenutno je na poti proti Bližnjemu vzhodu 2000 marincev in 7000 pripadnikov vojaške mornarice. Ko bodo prispeli v regijo, bo tam prisotnih več kot 20.000 pripadnikov ameriških varnostnih sil in več sto vojaških letal. Takšno kopičenje pomorskih sil je bilo v regiji nazadnje mogoče zaznati leta 2003, tik pred ameriško-koalicijsko invazijo na Irak. V tem kontekstu je treba omeniti tudi dokončen umik ameriške vojske iz Iraka, in to po triindvajsetih letih in pol. V Iranu si ameriški umik iz sosednje države razlagajo kot posledico svojih povračilnih ukrepov, med katerimi so večkrat raketirali tudi ameriška oporišča na severu Iraka.