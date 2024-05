ZDA načrtuje novo pošiljko orožja v Izrael v vrednosti milijarde dolarjev

Združene države Amerike načrtujejo novo dobavo orožja Izraelu v vrednosti več kot milijardo dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Omenjeni paket naj bi vključeval tankovsko strelivo, taktična oklepna vozila in minometne granate, poroča Reuters. Po poročanju ameriških medijev je vlada začela tudi postopek odobritve v kongresu, ki je po poročanju ameriške televizije CNN še v začetni fazi.

S palestinske strani so sicer za Reuters povedali, da so včeraj izraelski tanki prodirali globlje v stanovanjska območja jugovzhodne Rafe. Biden je prejšnji teden povedal, da so zaustavili pošiljko – ta je vključevala 900 kilogramov bomb – Izraelu, saj naj bi bombe uporabil v kopenski operaciji. Ob tem je predsednik dejal, da so bili namreč v Gazi zaradi teh bomb ubiti civilisti.

Prejšnji teden je Biden namreč zagrozil, da bi izraelska ofenziva v mestu, kamor se je zateklo več kot milijon Palestincev iz drugih delov palestinske enklave, lahko imela posledice za dobavo ameriškega orožja. Bela hiša si je nato prizadevala pojasniti, da ameriška vlada ne bo odrekla podpore Izraelu in da je bila ustavljena le ena dobava.

Sicer pa je omenjeni paket prvi, odkar je Bidnova administracija prejšnji teden ustavila prenos orožja v Izrael.

Joe Biden. FOTO: Mandel Ngan/AFP

V petek je poročilo ameriškega zunanjega ministrstva pokazalo, da je bilo nekaj ameriškega orožja, ki je bilo posredovano Izraelu, morda uporabljeno v nasprotju z mednarodnim pravom.

Četudi je iz poročila jasna razvidna kritika na izraelske operacije v Gazi, pa ni povsem jasno, ali so izraelske obrambne sile kršile mednarodno pravi, navaja BBC. Izrael naj bi zagotovil, da bo spoštoval zakonito uporabo ameriškega orožja.

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je v ponedeljek dejal, da bo Washington še naprej zagotavljal vojaško pomoč Izraelu.

Bidnova tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre pa je v torek na vprašanje o izraelskih napadih v Rafi odgovorila, da so Washingtonu zagotovili, da izraelska vojska v Rafi izvaja omejeno operacijo in ne obsežne kopenske ofenzive.

Prejšnji mesec je kongres sprejel zakon, ki predvideva 95 milijard dolarjev pomoči Izraelu, Ukrajini in Tajvanu. Pošiljke orožja v Izrael, tako BBC, so postali politična odgovornost Bidna pred volitvami, ki bodo novembra letos.

Republikanski zakonodajalci so v kongresu uvedli zakonodajo, ki naj bi preprečila nadaljnje prekinitve pri pošiljanju orožja ameriški zaveznici. Predstavniški dom pa bo ta teden glasoval o ukrepu, ki od državnega ministrstva in obrambnega ministrstva zahteva, da zagotovita »hitro dobavo« vojaške opreme.