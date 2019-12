ZDA naj bi iz Afganistana umaknile 4000 svojih vojakov

ZDA so prejšnji teden obnovile pogajanja s talibani glede umiritve varnostnega položaja v Afganistanu v zameno za umik ameriških in drugih tujih vojakov iz te države. FOTO: Tom Brenner/Reuters

ZDA naj bi se pripravljale na umik okoli 4000 svojih vojakov iz Afganistana. Ameriški predsedniknaj bi te načrte objavil že v prihodnjem tednu, napovedujejo ameriški mediji. ZDA imajo sicer v deželi pod Hindukušem okoli 13.000 vojakov.ZDA so prejšnji teden obnovile pogajanja s talibani glede umiritve varnostnega položaja v Afganistanu v zameno za umik ameriških in drugih tujih vojakov iz te države. Pred nekaj meseci so bili sicer že tik pred sklenitvijo dogovora, a je Trump pogajanja prekinil, ker je bil v napadu talibanov v Afganistanu ubit ameriški vojak.Zdaj je ameriška televizija NBC poročala, da se ZDA pripravljajo na umik okoli 4000 vojakov iz Afganistana. To so nakazali trije sedanji in dva bivša predstavnika administracije, povzema francoska tiskovna agencija AFP.Televizija CNN je opozorila, da bi naslednji teden lahko prišlo do napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Afganistanu, vendar pa ne tudi do časovne opredelitve, kdaj natančno naj bi do tega prišlo.Po nekaterih navedbah naj bi sicer nekaterim skrajšali misijo, drugim pa je ne bi podaljšali oziroma jih ne bi zamenjali novi vojaki, je še poročala NBC.