ZDA naj bi želele, da Ukrajina nekaj ozemlja prepusti Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so ZDA nakazale možnost, da Ukrajina postane članica zveze Nato, če Rusiji prepusti del ozemlja. Kot je še dejal, se Kijev pogovarja o varnostnih jamstvih Nata in EU, v primeru dogovora pa namerava o tem povprašati Ukrajince, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Američani so postavili vprašanje: 'Kaj če se Ukrajina pridruži Natu? Bi se Ukrajina umaknila iz Donbasa?' To je bilo prvič, da je bilo to omenjeno,« je v petkovih izjavah za novinarje, ki so bile pod embargom do danes, dejal Zelenski. Rusija sicer nasprotuje članstvu Ukrajine v Natu, obenem pa vztraja pri ohranitvi nadzora nad ozemljem na vzhodu Ukrajine, ki ga je zavzela v okviru več kot štiri leta trajajoče vojne. Ukrajina predajo ozemlja Rusiji zavrača. Kot je še dejal Zelenski, je v Ukrajina sredi pogovorov o »specifičnih varnostnih zagotovilih Nata in EU« in če bodo zahodne države nanje pristale, bo o tem povprašal Ukrajince. Edino pravo varnost Evrope medtem vidi v zvezi Nato in Evropski uniji in svari, da bi poskusi Kremlja za spremembo varnostne arhitekture na celini lahko vodili v še več vojn.

Zelenski je spregovoril, potem ko so ta teden po daljšem zastoju znova stekla pogajanja med Rusijo in Ukrajino ob posredovanju ZDA. Potekala so v torek in sredo v Abu Dabiju, kjer so se z ameriško in ukrajinsko delegacijo ločeno sestali tudi predstavniki evropskih držav in EU.

Vojna v Ukrajini divja že štiri leta. FOTO: Reuters

Obtožbe proti Spacexu

Zelenski je v pogovoru za britanski Guardian obtožil podjetje SpaceX in Elona Muska, da ne govori resnice glede omejitev ukrajinskega satelitskega sistema starshield, in dejal, da se zdi, da je odločitev o uvedbi omejitev hitrosti »politična« in ne »tehnična«. Ukrajinski predsednik je povedal, da omejitve, ki vplivajo na ukrajinske drone, veljajo že pet dni. Povedal je, da ti ne morejo več leteti s hitrostjo več kot 161 km/h, pri višjih hitrostih pa se izgubi povezava. Posledično ni več mogoče prestreči prihajajočih ruskih dronov shahed z reaktivnim pogonom. Zelenski je še dejal, da je svoje vojaško vodstvo prosil, naj to vprašanje obravnavaz Muskom, pa tudi Pentagonom in ameriškim zunanjim ministrstvom.

Ni bilo »jasne razlage«, zakaj so bile ukrajinske operacije omejene. Dejal je, da je podjetje SpaceX Kijevu sporočilo, da »ni nobenih omejitev«. Ta trditev, kot meni ukrajinski predsednik, ni resnična, saj so bile težave zaznane po »celotni frontni črti«, navaja britanski Guardian. Ukrajinske oblasti sicer menijo, da je tudi to povezano z namerno taktiko ZDA, da izvaja pritisk na Zelenskega, da bi se pogodil z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.