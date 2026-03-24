  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    ZDA nameravajo na Bližnji vzhod poslati več tisoč vojaških padalcev

    Vojaki se bodo najverjetneje pridružili tisočem marincev, ki naj bi na Bližnji vzhod prispeli do petka.
    82. zračnoprevozna divizija je elitna zračnoprevozna divizija Kopenske vojske ZDA. FOTO: Bryan Woolston/Reuters
    Galerija
    Ma. J.
    24. 3. 2026 | 20:49
    24. 3. 2026 | 20:58
    2:34
    A+A-

    Združene države Amerike načrtujejo napotitev približno 3000 vojakov iz elitne 82. zračnoprevozne divizije na Bližnji vzhod za podporo operacijam proti Iranu, so danes poročali ameriški mediji. Pridružili naj bi se tisočem marincev, ki naj bi na Bližnji vzhod prispeli do petka – to je zadnji dan, ki ga je predsednik Donald Trump določil Iranu za odprtje Hormuške ožine.

    image_alt
    Evropa zaradi Trumpa piše trgovinsko trilogijo

    Odločitev o namestitvi vojakov na terenu še ni bila sprejeta, poroča Wall Street Journal s sklicevanjem na dva ameriška uradnika, ki sta povedala, da pisni ukaz o napotitvi pričakujejo v prihodnjih urah. Vendar napotitve pomenijo, da bodo enote najbolj bojno pripravljenih ameriških kopenskih sil kmalu v regiji. 82. zračnoprevozna divizija se lahko namesti kjerkoli po svetu v 18 urah in je specializirana za »prisilne vstopne padalske napade«. Gre za vojake, ki utirajo pot nadaljnjim vojaškim akcijam, je zapisano na spletni strani divizije.

    New York Times je v ponedeljek prvi poročal, da višji vojaški uradniki preučujejo možno napotitev bojne brigade iz 82. zračnoprevozne divizije ter dela njenega načrtovalskega in logističnega osebja v ameriško-izraelsko vojno proti Iranu. Te vojake ali pripadnike 31. ekspedicijske enote marincev, ki so že na poti, »bi lahko uporabili za zasedbo otoka Hark«, iranskega izvoznega vozlišča za nafto.

    »Premik 82. divizije odpira vrata predsedniku Trumpu, da poskusi na silo ponovno odpreti Hormuško ožino, zasesti strateška otoka ali obalo Irana ali začeti misijo za zaseg visoko obogatenega urana, če se tako odloči,« poroča Wall Street Journal.

    Trump nadaljuje z vojaškimi operacijami proti Iranu, tudi med analiziranjem novih diplomatske možnosti, so v torek sporočili iz Bele hiše, potem ko je ameriški predsednik napovedal pogovore s Teheranom, Pakistan pa se je pojavil kot morebiten posrednik. Po besedah Trumpa naj bi se pogajanja z Iranom že izvajala, prav tako pa naj bi si v Teheranu želeli skleniti dogovor, poroča AFP.

    Več iz teme

    ZDAIranDonald Trumpvojskapadalci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo