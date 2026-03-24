ZDA nameravajo na Bližnji vzhod poslati več tisoč vojaških padalcev

Združene države Amerike načrtujejo napotitev približno 3000 vojakov iz elitne 82. zračnoprevozne divizije na Bližnji vzhod za podporo operacijam proti Iranu, so danes poročali ameriški mediji. Pridružili naj bi se tisočem marincev, ki naj bi na Bližnji vzhod prispeli do petka – to je zadnji dan, ki ga je predsednik Donald Trump določil Iranu za odprtje Hormuške ožine.

Odločitev o namestitvi vojakov na terenu še ni bila sprejeta, poroča Wall Street Journal s sklicevanjem na dva ameriška uradnika, ki sta povedala, da pisni ukaz o napotitvi pričakujejo v prihodnjih urah. Vendar napotitve pomenijo, da bodo enote najbolj bojno pripravljenih ameriških kopenskih sil kmalu v regiji. 82. zračnoprevozna divizija se lahko namesti kjerkoli po svetu v 18 urah in je specializirana za »prisilne vstopne padalske napade«. Gre za vojake, ki utirajo pot nadaljnjim vojaškim akcijam, je zapisano na spletni strani divizije.

New York Times je v ponedeljek prvi poročal, da višji vojaški uradniki preučujejo možno napotitev bojne brigade iz 82. zračnoprevozne divizije ter dela njenega načrtovalskega in logističnega osebja v ameriško-izraelsko vojno proti Iranu. Te vojake ali pripadnike 31. ekspedicijske enote marincev, ki so že na poti, »bi lahko uporabili za zasedbo otoka Hark«, iranskega izvoznega vozlišča za nafto.

»Premik 82. divizije odpira vrata predsedniku Trumpu, da poskusi na silo ponovno odpreti Hormuško ožino, zasesti strateška otoka ali obalo Irana ali začeti misijo za zaseg visoko obogatenega urana, če se tako odloči,« poroča Wall Street Journal.

Trump nadaljuje z vojaškimi operacijami proti Iranu, tudi med analiziranjem novih diplomatske možnosti, so v torek sporočili iz Bele hiše, potem ko je ameriški predsednik napovedal pogovore s Teheranom, Pakistan pa se je pojavil kot morebiten posrednik. Po besedah Trumpa naj bi se pogajanja z Iranom že izvajala, prav tako pa naj bi si v Teheranu želeli skleniti dogovor, poroča AFP.