ZDA napadle pet iranskih tankerjev, Iran ameriško bazo v Jordaniji

Ameriška vojska je napadla pet iranskih tankerjev, je v torek sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom) in navedlo, da je šlo za odziv na dva raketna napada, ki ju je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je v odgovor izstrelil rakete proti ameriški bazi v Jordaniji, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila.

Po navedbah Centcoma so bili tarča napada štirje tankerji, povezani z iransko revolucionarno gardo (IRGC), v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Harg. Ameriška vojska je pred tem posadke tankerjev pozvala, naj zapustijo plovila, je zagotovil Centcom.

Eden od tankerjev, M/T Riesco, je po navedbah Centcoma potonil v Omanskem zalivu, poroča BBC. Ameriško poveljstvo je na omrežju X objavilo tudi posnetek poškodovanega plovila. ZDA trdijo, da je bilo pet napadenih tankerjev del več milijard dolarjev vrednega prikritega omrežja, ki financira IRGC in njene regionalne zaveznike.

Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Harg, ključnem središču za izvoz iranske surove nafte, in blizu pristaniškega mesta Jask ob Hormuški ožini, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prek otoka Harg gre po navedbah BBC približno 90 odstotkov iranske surove nafte, ki jo po cevovodih dovajajo s celine.

Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki ju je v zadnjih dveh dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Ladji se je napadoma uspelo izogniti in nadaljuje patruljiranje v regionalnih vodah. Po navedbah Centcoma v napadih ni bil ranjen noben ameriški vojak.

Teheran se je na zadnje ameriške napade odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. Kot je sporočil, je ciljal bazo Al Azrak, kjer je po poročanju iranskih medijev odjeknilo več eksplozij. Jordanija je sporočila, da je sestrelila 18 od 20 iranskih raket, preostali dve pa sta padli na odmaknjena oziroma neposeljena območja. O ranjenih ni poročil.

Iranska revolucionarna garda je po poročanju BBC nato sporočila, da je napadla dve ameriški plovili, osem naftnih tankerjev in deset plovil, ki po njenih navedbah niso upoštevala navodil ter so poskušala prečkati Hormuško ožino. Ta je ključna morska pot za transport nafte in plina v regiji, nad katero ima od izbruha vojne konec februarja pretežen nadzor Iran.

Eden od tankerjev, M/T Riesco, je po navedbah Centcoma potonil v Omanskem zalivu. FOTO: U.s. Central Command/Reuters

Napetosti vplivajo na cene nafte

Napadi med Iranom in ZDA so se več kot šest mesecev po začetku sovražnosti v zadnjem tednu znova stopnjevali. Napetosti vplivajo tudi na cene nafte. Referenčna severnomorska nafta brent se je v azijskem trgovanju podražila za 1,5 odstotka na 99,35 dolarja za sod, ameriška nafta pa za 1,3 odstotka na 94,23 dolarja, navaja BBC.

Razmere dodatno zaostrujejo napadi v širši regiji. Jemensko gibanje Hutijev, ki ga podpira Iran, je v torek napadlo energetske objekte in civilno infrastrukturo v Savdski Arabiji. Po navedbah savdskih oblasti je bilo ranjenih 73 ljudi. Napadi z brezpilotnimi letalniki in raketami so povzročili požare na naftnih objektih ter začasno prekinitev njihovega delovanja.

Rubio: Položaj je precej preprost

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob najnovejših napadih dejal, da je položaj »precej preprost«. »Iran še naprej poskuša napadati ameriške vojaške ladje. In vsakič, ko bodo to storili ali poskusili storiti, bodo izgubili tankerje,« je po poročanju BBC povedal novinarjem med obiskom v Kolumbiji.

Ameriški napadi so izbruhnili tudi nekaj ur po tem, ko je iranska mornarica sporočila, da je v Hormuški ožini zasegla ameriško brezposadkovno podmornico. Tiskovni predstavnik Centcoma Tim Hawkins je dejal, da se je podvodni dron ameriških sil pokvaril že več kot dan prej in da so ga uporabljali za nadzor regionalnih voda.

Po njegovih navedbah je šlo za starejši model, ki ni zbiral občutljivih podatkov niti ni imel zaupne sonarske ali radarske opreme. Ameriške operacije v regionalnih vodah se po navedbah Centcoma nadaljujejo.