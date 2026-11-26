Združene države Amerike so napovedale nov sveženj carin, s katerim predsednik Donald Trump nadaljuje svojo osrednjo trgovinsko politiko. Nove dajatve bodo zajele nekatere največje trgovinske partnerice ZDA: Kitajsko, Evropsko unijo in še 12 drugih gospodarstev, med njimi Japonsko, Južno Korejo in Tajvan, poroča BBC.

Bela hiša je marca začela preiskovati trgovinske prakse drugih držav, potem ko je ameriško vrhovno sodišče razsodilo, da so bile Trumpove carine, razglašene aprila 2025 na tako imenovani dan osvoboditve, nezakonite.

Kitajski grozijo do 40-odstotne carine, Vietnamu do 35-odstotne, za preostala gospodarstva pa so predvidene večinoma 20- ali 25-odstotne dajatve. Dejanske stopnje bodo ponekod nižje zaradi predhodno dogovorjenih zgornjih meja.

Po oceni analitske družbe Capital Economics bo dodatno carinsko breme razmeroma majhno, saj bodo nove dajatve zajele le omejen nabor izdelkov. Za katere skupine blaga iz Evropske unije bodo veljale, BBC ne navaja.

Nove carine naj bi začele veljati prihodnje leto, pred tem morajo namreč izvesti javna posvetovanja in morebitna zaslišanja.

Washington očita trgovinskim partnericam izkrivljanje trga

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je dejal, da bodo nove carine zagotovile enake konkurenčne pogoje za ameriške delavce. Trgovinskim partnericam očita omejevanje rasti plač in druge prakse, ki izkrivljajo trg ter spodkopavajo ameriško industrijo.

Ekonomisti medtem opozarjajo, da lahko carine spodbudijo inflacijo, zvišajo cene za potrošnike in zavrejo svetovno trgovino.

Trump kljub slabemu rezultatu republikancev na vmesnih kongresnih volitvah vztraja pri politiki, s katero želi spodbuditi domačo proizvodnjo, ustvariti delovna mesta in zmanjšati trgovinski primanjkljaj.

Nove carine naj bi začele veljati prihodnje leto, pred tem morajo namreč izvesti javna posvetovanja in morebitna zaslišanja. FOTO: Roslan Rahman/AFP

Tokrat imajo carine trdnejšo pravno podlago, ocenjuje ekonomistka Chang Pao-Li s singapurske univerze za menedžment. Administracija se namreč ne sklicuje več na izredna predsedniška pooblastila, temveč na zakonodajo, ki omogoča ukrepanje proti določenim trgovinskim praksam drugih držav.

Evropska komisija zavrnila nove carine

Evropska komisija je zavrnila nove ameriške carine in napovedala, da bo proučila razloge za njihovo uvedbo. Pri tem je poudarila, da so carine omejene na predhodno dogovorjenih 15 odstotkov.

Nezadovoljni so tudi v Vietnamu, na Japonskem in v Singapurju, v Južni Koreji so medtem predlagano 15-odstotno carino ocenili kot sprejemljivo, saj da je skladna z že doseženim trgovinskim dogovorom.

Washington je v okviru ločene preiskave predlagal tudi desetodstotne carine na brazilsko blago. Oblasti v Braziliji so potezo označile za poskus pritiska na vlado, da bi spremenila predpise, med drugim na področju digitalne trgovine.

Napoved carin bi lahko dodatno zaostrila odnose med največjima svetovnima gospodarstvoma. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Nove napetosti med Washingtonom in Pekingom

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun je nove carine označil za obliko »politične manipulacije«, ameriške očitke o čezmerni kitajski proizvodnji pa za neresnične.

Napoved carin bi lahko dodatno zaostrila odnose med največjima svetovnima gospodarstvoma. Kljub srečanju Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga prejšnji teden namreč državi nista sporočili ničesar o podaljšanju trgovinskega premirja, ki se izteče 10. januarja 2027.

Po oceni nekdanje ameriške trgovinske pogajalke Wendy Cutler je Peking za zdaj pripravljen sprejeti nove carinske stopnje, če ne bodo presegle 20 odstotkov, navaja BBC.