    Svet

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    New Yorku grozi huda snežna nevihta. FOTO: Spencer Platt/AFP
    New Yorku grozi huda snežna nevihta. FOTO: Spencer Platt/AFP
    P. Z.
    22. 2. 2026 | 20:53
    22. 2. 2026 | 21:05
    2:43
    Župan New Yorka Zohran Mamdani je odredil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja za ves promet, razen za nujna potovanja, pred silovito snežno nevihto, ki naj bi zajela severovzhod ZDA.

    Desetine milijonov Američanov od prestolnice Washington do severne zvezne države Maine se pripravljajo na nevihto, pri čemer je bilo v nekaterih območjih napovedanih do 60 centimetrov snega. Državna vremenska služba je sporočila, da se bodo snežni zameti zelo hitro razvili od Marylanda do jugovzhodnega dela Nove Anglije in da bo potovanje izjemno nevarno.

    FOTO: Charly Triballeau/AFP
    FOTO: Charly Triballeau/AFP

    Sneg bi lahko v najhujšem delu nevihte naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte skoraj 54 milijonov ljudi, so dodali. Po napovedih meteorologov so zaradi obilnega sneženja in močnih sunkov vetra verjetni izpadi električne energije.

    V New Yorku, kjer živi več kot osem milijonov ljudi, je Mamdani napovedal, da bodo ulice, avtoceste in mostovi zaprti od nedelje ob 21. uri  po lokalnem času do ponedeljka opoldne. »New York se v zadnjem desetletju še ni soočil z nevihto takšnega obsega,« je dejal ob razglasitvi izrednih razmer. »Newyorčane prosimo, naj se vzdržijo vseh nenujnih potovanj.«

    FOTO: Spencer Platt/AFP
    FOTO: Spencer Platt/AFP

    Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill je razglasila izredne razmere, s čimer je sprostila sredstva in omogočila hitro napotitev virov za soočanje z vremensko krizo. V Bostonu je županja Michelle Wu za ponedeljek zaprla vse javne šole in občinske stavbe.

    Nevihta prihaja le nekaj tednov potem, ko si je regija opomogla od drugega uničujočega vremenskega sistema, ki so ga povezovali z več kot 100 smrtnimi žrtvami. »Najhujše šele prihaja,« je dejala guvernerka New Yorka Kathy Hochul. »Karkoli potrebujete – živila, zdravila, ki jih morate ponovno prevzeti v lekarni, hrano za hišne ljubljenčke, ki jo morate imeti – naredite to zdaj takoj.« Nato je svetovala: »Preprosto se namestite doma. Glejte še več olimpijskih iger, preberite knjigo, pokličite družinske člane, pokličite svoje mame – še posebej svoje mame.«

    FOTO: Charly Triballeau/AFP
    FOTO: Charly Triballeau/AFP

    Več iz teme

    New YorkZohran Mamdanisnegneurjevremensko opozoriloalarmsnežna nevihtavreme

