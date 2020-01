ZDA nočejo izgubljati časa

Če se Srbija in Kosovo ne bosta kmalu dogovorila za nadaljevanje dialoga, se bodo ZDA umaknile. Posebni odposlanec ZDA za pogovore med Beogradom in Prištino Richard Grenell je danes v Beogradu izpostavil, da mu predsednik Donald Trump ne bo dovolil, da dolgo dela, če ne bo napredka.



Nov ameriški predlog za obnovitev dialoga med Srbijo in Kosovom predvideva odpravo kosovskih carin na srbsko blago in konec srbske kampanje za umik priznanja Kosova. Da se mora to zgoditi istočasno, je dal Grenell včeraj vedeti tudi Prištini, kjer se je sestal s predsednikom Hashimom Thaçijem ter vodjema največjih kosovskih strank Iso Mustafo in Albinom Kurtijem. Grenell je pozval državi, naj se osredotočita na gospodarski razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest, ne pa na politična vprašanja.

Srbija zavarača ameriški predlog

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zavrnil predlog z utemeljitvijo, da ne more sprejeti enačenja carin s kampanjo proti priznanju Kosova. Kot je poudaril, Priština ne more postavljati pogojev, ker grobo krši srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (CEFTA). Beograd postavlja na prvo mesto lastne gospodarske interese. Srbija je zaradi carin, ki jih je uvedla Priština, ker je

Beograd preprečil sprejem Kosova v Interpol, izgubila več sto milijonov evrov.



Čeprav se ZDA mudi, hitre rešitve ni na pragu tudi zaradi Prištine, kjer je Thaçi šele tri mesece po predčasnih volitvah podelil mandat za sestavo vlade Kurtiju. Njegova stranka Samoopredelitev je zmagovalka volitev, vladajočo koalicijo pa skuša skleniti z Demokratsko zvezo Kosova pod vodstvom Musafe. Kamen spotike je razdelitev položajev, predvsem imenovanje predsednika države, ki ga voli parlament, ter položaj predsednika kosovskega parlamenta.



Če Kurti in Mustafa v 15 dnevnem ustavnem roku, ki je začel teči v ponedeljek, ne bosta dosegla koalicijskega dogovora, bodo morali na Kosovu najverjetneje razpisati nove parlamentarne volitve. Thaçi bo najprej mandat za sestavo vlade podelil kateri od drugih parlamentarnih strank, vendar bo poskus obsojen na propad. Kurti in Mustafa sta proti sklenitvi koalicije z Demokratsko stranko Kosova, ki je bila na oblasti več kot deset let. Splošne volitve so pred vrati tudi v Srbiji, ki naj bi bile po zadnjih napovedih Vučića 19. ali 26. aprila. To pomeni, da dialog ostaja na mrtvi točki.