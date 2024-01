Izrael po uboju namestnika vodje Hamasa pripravljen na vse scenarije

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.12 Izraelska vojska po uboju namestnika vodje Hamasa pripravljena na vse scenarije

Izraelska vojska je pripravljena na vse scenarije, je v sinoči dejal njen tiskovni predstavnik Daniel Hagari, potem ko je uboj namestnika vodje gibanja Hamas Saleha al Arurija sprožil nove strahove pred nadaljnjo širitvijo konflikta. Izrael sicer uradno ni prevzel odgovornosti za napad z dronom na Bejrut, v katerem je bil ubit Aruri.

Aruri je bil sicer eden ključnih mož vojaškega krila Hamasa, brigad Ezedin al Kasam. FOTO: Jamal Aruri/AFP

V napadu z brezpilotnim letalnikom je bil v torek v libanonski prestolnici Bejrut ubit Saleh al Aruri, namestnik vodje palestinskega gibanja Hamas. O njegovi smrti so poročali različni viri, povezani tako s Hamasom kot z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, ki je potrdilo Arurijevo smrt. Predstavnik Hamasa je dejal, da Arurijeva smrt ne bo pripeljala do njihovega poraza, medtem ko je predstavnik Hezbolaha obljubil, da uboj ne bo ostal nekaznovan. Ob tem ga je označil za nevaren dogodek in resen napad na Libanon.

Dogodek je obsodil tudi libanonski premier Nadžib Mikati, ki je napovedal, da bo Libanon vložil pritožbo pri Varnostnem svetu ZN zaradi napada na libanonsko suverenost. Po njegovih besedah je namen tega novega izraelskega zločina potegniti Libanon v novo fazo konflikta z Izraelom. Napad na libanonsko prestolnico je namreč še okrepil že tako prisotne strahove o širjenju konflikta med Hamasom in Izraelom iz Gaze na druga območja v regiji.

Zaskrbljenost je v tem pogledu v torek izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V telefonskem pogovoru s članom izraelske vojne administracije Benijem Gancom je dejal, da se je treba izogniti vsakršnemu stopnjevanju napetosti, predvsem v Libanonu.

Aruri je bil sicer eden ključnih mož vojaškega krila Hamasa, brigad Ezedin al Kasam. Bil je eden najvišjih predstavnikov Hamasa, ki je bil ubit od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi med Izraelom in palestinskim gibanjem. Izrael je doslej običajno potrdil vsako smrt katerega od Hamasovih predstavnikov ali poveljnikov.

6.15 ZDA obsodile izjave izraelskih ministrov o izselitvi Palestincev iz Gaze

Ameriški State Department je v torek obsodil sporne izjave dveh ministrov izraelske skrajno desne vlade, da bi bilo treba Palestince spodbujati k izselitvi iz Gaze, kamor bi morali naseliti Jude.

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller je dejal, da Washington zavrača nedavne izjave izraelskih ministrov za finance in za nacionalno varnost, Bezalela Smotriča in Itamarja Ben Gvira, ki sta zagovarjala preselitev Palestincev iz Gaze. »Takšna retorika je neodgovorna. Jasno, dosledno in nedvoumno stališče ZDA je, da je Gaza palestinsko ozemlje,« je zagotovil Miller. Dodal, da gre zlasti za to, da Hamas ne bo ohranil nadzora na ozemlju Gaze, teroristi pa ne bodo več ogrožali Izraela.

Ben Gvir je v ponedeljek izrazil prepričanje, da bi Izrael moral spodbujati emigracijo prebivalcev Gaze, ki so že skoraj tri mesece tarča silovitih izraelskih napadov. Trdil je, da bi bila izselitev Palestincev in obnova izraelskih naselbin pravilna, pravična, moralna in humana rešitev.

Njegove pripombe so prišle dan po tem, ko je finančni minister Smotrič prav tako pozval k vrnitvi izraelskih naseljencev v Gazo in dejal, da bi moral Izrael spodbuditi približno 2,4 milijona Palestincev, naj odidejo iz Gaze.

Izrael je sicer leta 2005 iz Gaze umaknil še zadnje vojake in naseljence, ki so bili tam od leta 1967. Vlada pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja pa od začetka vojne proti palestinskemu gibanju Hamas, ki je izbruhnila 7. oktobra, uradno ni napovedovala prisilnega izseljevanja prebivalcev Gaze.

V napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra je umrlo približno 1140 ljudi, Izrael pa je v odgovor sprožil silovito bombardiranje Gaze in kasneje še kopensko ofenzivo. Izraelske sile so po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi pobile najmanj 22.185 ljudi, večinoma žensk in otrok. Izraelska ofenziva je z domov pregnala 85 odstotkov prebivalcev Gaze.