ZDA od Kijeva zahtevajo volitve in referendum

Če je ukrajinski voditelj res pripravljal presenečenje, ki naj bi ga razkril 24. februarja, ob četrti obletnici ruskega napada na njegovo državo, so mu prekrižali načrte v britanskem poslovnem časniku Financial Times, v katerem so napovedali, da bo Volodimir Zelenski na ta dan razglasil datum predsedniških volitev in referenduma o potrditvi še nesklenjenega mirovnega sporazuma z Rusijo. Neimenovani ukrajinski in zahodni uradniki so britanskim novinarjem povedali, da je Washington pritisnil na Kijev, da mora do 15. maja izvesti obe glasovanji, sicer Ukrajina ne bo dobila ameriških povojnih varnostnih zagotovil.