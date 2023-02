ZDA odločno zanikajo sodelovanje pri sabotaži severnih tokov

V nadaljevanju preberite:

Znani ameriški novinar Seymour Hersh je ZDA obtožil, da so s pomočjo Norveške naredile sabotažo na treh ceveh plinovoda severni tok 1 in 2. V Beli hiši in na norveškem zunanjem ministrstvu so njegov zapis, ki temelji na pričevanjih neimenovanih ameriških virov, razglasili za popolno izmišljotino.