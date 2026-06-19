ZDA odpravile pomorsko blokado; Hamenei: Trump je sklenil dogovor iz obupa

Združene države Amerike so odpravile pomorsko blokado Irana, potem ko sta državi podpisali dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, piše britanski BBC. Centralno poveljstvo ZDA je na omrežju X potrdilo konec blokade »v skladu s predsednikovim navodilom« in dejalo, da bodo nekatera ameriška plovila ostala »na širšem območju«.

Kmalu zatem je iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenei sporočil, da je odobril dogovor z ZDA, čeprav je imel »drugačno stališče«, ne da bi podrobneje pojasnil, kakšno je bilo to stališče. Izjavil je, da je dovolil, da se dogovor sprejme, potem ko mu je iranski predsednik Masud Pezeškian zagotovil, da bo »zaščitil pravice iranskega naroda«.

Hamenei je po pisanju BBC zatrdil, da je ameriški predsednik Donald Trump »iz obupa uporabil vse vrste vzvodov«, da bi dosegel dogovor. Čeprav bodo v prihodnosti med Teheranom in Washingtonom potekala pogajanja iz oči v oči, to še ne pomeni, da bo Iran »sprejemal sovražnikova stališča«, je še dejal.

Kljub temu da je bilo sprva napovedano, da bosta strani dogovor podpisali v petek, sta ga Trump in Pezeškian ločeno podpisala že v sredo zvečer. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je v zameno privolil v redčenje obogatenega urana, poleg tega pa naj ne bi širil svojega jedrskega programa.

Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenei je sporočil, da je odobril dogovor z ZDA, čeprav je imel »drugačno stališče«, ne da bi podrobneje pojasnil, kakšno je bilo to stališče. FOTO: Atta Kenare/AFP

To je bil prvi Hameneijev odziv na dogovor z ZDA. Odkar je marca postal vrhovni verski voditelj Irana, potem ko je v ameriško-izraelskih napadih 28. februarja umrl njegov oče in predhodnik ajatola Ali Hamenei, ga še ni bilo videti v javnosti.

Trump se na Hameneijevo izjavo ni neposredno odzval, je pa na svojem omrežju truth social objavil, da pričakuje premirje »na vseh frontah«, vključno med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu, ki ga podpira Iran, ter da pričakuje, da bodo države na Bližnjem vzhodu »ohranile svojo zavezo, da bodo omogočile naša pogajanja«.

Danes bi se v gorskem letovišču Bürgenstock v Švici morali začeti prvi neposredni pogovori predstavnikov ZDA in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne, a je švicarsko zunanje ministrstvo sporočilo, da pogovorov ne bo. Tiskovni predstavnik Bele hiše je v noči na petek po srednjeevropskem času povedal, da je ameriški podpredsednik J. D. Vance odpovedal načrtovano pot v Švico, kjer naj bi se sešel z iranskimi pogajalci, da bi začel pogovore o izvajanju sporazuma, sklenjenega med Teheranom in Washingtonom o koncu vojne.

Dogovor obe strani zavezuje, da dosežeta končni dogovor v največ 60 dneh, kar pa bi se lahko podaljšalo z medsebojnim soglasjem. Uradna slovesnost ob podpisu naj bi potekala v petek v Švici, vendar so pakistanski posredniki za BBC povedali, da je bila odpovedana, ker je bil sporazum že podpisan na daljavo.

Prva neposredna pogajanja z Iranom bo vodil podpredsednik ZDA J. D. Vance. FOTO: Ken Cedeno/AFP

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je v četrtek na tiskovni konferenci v Beli hiši potrdil, da je sporazum začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje nadaljnjih pogovorov, in dodal, da se bo odpravil v Švico na »tehnična pogajanja«, ni pa povedal, kdaj. V zvezi z začetkom pogajanj v Bürgenstocku je dejal, da Iran »ni enostavna država za izstopiti« in da »poskušajo ugotoviti, kdaj točno se bo to zgodilo«.

Odzivi v ZDA in Izraelu

Trumpova odločitev, da konča vojno z Iranom, je sprožila kritike nekaterih v ZDA, vključno z republikanci, ki so razočarani nad pogoji sporazuma – zlasti nad zagotovitvijo sklada za obnovo Irana. Republikanski senator Bill Cassidy je sporazum označil za »najhujšo zunanjepolitično napako v desetletjih«. Vance je v četrtek zagovarjal sporazum in dejal, da Iran ne bo prejel denarja ali olajšanja sankcij, če ne bo izpolnil obveznosti iz sporazuma, dodaja BBC.

Vance je kritiziral tudi člane kabineta izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki so obsodili sporazum z Iranom, in dejal, da bi se morali »zbuditi in povohati realnost«. »Če bi bil v kabinetu izraelske vlade, morda ne bi napadal edinega močnega zaveznika, ki mi je še ostal na svetu,« je podpredsednik ZDA dejal novinarjem.

V intervjuju za New York Times, ki je bil prav tako objavljen v četrtek, je Vance po pisanju BBC za najglasnejša kritika sporazuma označil izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Bena Gvirja in finančnega ministra Bezalela Smotriča, ki sta zatrdila, da sporazum za Izrael ni zavezujoč, čeprav govori tudi o umiritvi razmer v Libanonu.

Vance je v zvezi se tem dejal: »Kakšen je vaš točni predlog? Ste država z devetimi milijoni prebivalcev. Ne morete se kar tako izogniti reševanju vsakega problema nacionalne varnosti, ki ga imate.«