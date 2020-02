ZDA omejile izdajo vizumov za državljane šestih držav

Po odloku iz leta 2017, ki je v izvirniku prepovedoval potovanje v ZDA državljanom sedmih držav z večinoma muslimanskim prebivalstvom , petkova odločitev vlade ameriškega predsednika(začasno) onemogoča pridobitev vizuma za stalno bivanje državljanom Burme, Eritreje, Kirgizije, Nigerije, Sudana in Tanzanije.Med državami so štiri afriške države, tri med njimi (Kirgizija, Nigerija in Sudan) pa imajo večinoma muslimansko prebivalstvo. Ukrep, opozarja tiskovna agencija Reuters, utegne obuditi debato o dopustnosti tovrstnih omejitev. Spomnimo, ko je leta 2017 Trump z odlokom preprečil pridobivanje vizumov državljanom Irana, Iraka, Jemna in, med drugim, Libije z večinsko muslimanskim prebivalstvom, je o zakonitosti ukrepa odločilo vrhovno sodišče.Ukrep, ki je naletel na odpor demokratov – da gre za diskriminacijo, je menila predsednica kongresa iz vrst Demokratske stranke–, je bil sprejet, tako ministrstvo za domovinsko varnost ZDA, saj te države ne dosegajo varnostnih standardov in standardov deljenja informacij. Ukrep bo predvidoma začasen in bo odpravljen, ko bodo države dosegle standarde.Ukrep zadeva le vizume za stalno bivanje, ZDA bodo še naprej izdajale začasne vizume turistom, poslovnežem in delavcem iz omenjenih šestih držav. Največ prišlekov sicer prihaja iz Nigerije, v fiskalnem letu 2018 (s pričetkom 1. oktobra 2017) so ZDA nigerijskim priseljencem podelile 7900 vizumov, še navaja Reuters.