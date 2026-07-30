ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran

Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom), ki navaja, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, od koder poročajo o eksplozijah.

Iranski državni mediji so sprva poročali o več eksplozijah na jugu države, nato pa še, da so ameriške sile napadle cilje v okolici otoka Kešm v Hormuški ožini in mesta Abadan ob meji z Irakom.

Ameriško centralno poveljstvo je že sporočilo, da je ameriška vojska v zgodnjih jutranjih urah »uspešno zaključila« obsežne napade na Iran, ki jih je izvedla v odziv na nedavne iranske napade.

»Sile so napadle več deset ciljev Iranske revolucionarne garde v Iranu, vključno z vojaškimi poveljniškimi centri, objekti z raketami in droni, obalnimi nadzornimi in obrambnimi postajami ter pomorskimi zmogljivostmi,« so na družbenem omrežju X zapisali v Centcomu. Dodali so še, da je bil cilj napadov zmanjšati grožnjo, ki jo Teheran predstavlja ameriškim silam, svobodni plovbi in državam v regiji.

Napadi so sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že pred vojaško operacijo napovedal odločen odgovor na torkov iranski napad. »Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti mi. Vedo, da prihaja,« je v sredo dejal novinarjem v Ovalni pisarni. V pogovoru za televizijo Fox News je uporabil še ostrejšo retoriko in napovedal, da bodo »ZDA Iran močno prizadele«.

Na vprašanje o domnevnem kitajskem zalaganju Irana z orožjem pa je odgovoril, da bi bil zelo razočaran, če bi kitajski predsednik Xi Jinping Teheranu dobavljal orožje.

Ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete, izstreljene proti ameriškim silam na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je po navedbah Washingtona izstrelila več raket, jordanska vojska pa je sporočila, da je prestregla pet izstrelkov.

Ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete. FOTO: Ahmad Al-rubaye/AFP

Trump je po tem dejal, da si ZDA prizadevajo za diplomatsko rešitev, iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade, vendar bodo morale ZDA po njegovih besedah udariti nazaj. Pri tem je namignil, da naj bi napad izvedla druga frakcija iranskega vodstva od tiste, s katero Washington vodi pogovore, poroča CNN.

Iranska državna televizija Press TV je po začetku ameriške operacije poročala o eksplozijah na več lokacijah na jugu države. Podrobnosti o zadetih ciljih in morebitnih žrtvah iranske oblasti za zdaj še zbirajo.

Ločeno je Centcom sporočil, da so savdske sile sodelovale v sredinih napadih na položaje iraških Ljudskih mobilizacijskih sil (PMF), ki veljajo za zaveznice Irana.

Po navedbah PMF je bilo v napadih ubitih najmanj 20 ljudi, še 32 pa ranjenih. Iranski uradnik iz province Markazi je sporočil, da so bili med ubitimi tudi štirje pripadniki Revolucionarne garde, ki naj bi v iraški provinci Dijala varovali romarje ob verskem prazniku.