ZDA po varnostni grožnji umaknile bombnike iz britanske baze, je vpleten Iran?

ZDA so iz britanske vojaške baze RAF Fairford umaknile vse tam nameščene bombnike in jih vrnile v njihove matične baze v Združenih državah. Odločitev sledi varnostnemu incidentu konec septembra, ki ga preiskuje britanska protiteroristična policija, poroča BBC.

Ameriški predstavnik je potrdil, da so iz Fairforda umaknili vse bombnike, po navedbah britanskih medijev naj bi šlo za približno ducat letal B-1. Uradnega razloga za premik Washington sicer ni navedel.

CNN pa poroča, da je bil umik povezan z novo varnostno grožnjo. Vir, seznanjen z dogajanjem, je grožnjo opisal kot dejanski varnostni incident. CNN piše, da je nenavadno tudi to, da bombnikov niso premestili v drugo oporišče v regiji, temveč so jih poslali neposredno nazaj v ZDA.

Incident se je zgodil 27. septembra, ko je policija prejela prijavo o treh sumljivih vozilih v bližini baze. Aretirali so pet britanskih državljanov, starih med 23 in 25 let, pozneje pa še 25-letnega britansko-iranskega državljana. Vse so pozneje izpustili proti varščini.

CNN poroča tudi, da v treh kombijih na kraju dogodka niso našli eksploziva.

RAF Fairford ameriško letalstvo že desetletja uporablja kot prednjo operativno lokacijo. Baza je tudi operativno oporišče ameriškega poveljstva Global Strike Command, ki je pristojno za strateške napade na velike razdalje. FOTO: Toby Shepheard/Reuters

Vpletenost Irana?

Britanski premier Andy Burnham je nekaj dni pozneje dejal, da obstajajo »močni znaki«, da je bil v incident vpleten Iran. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je podobno ocenil, da je bil v ozadju »tuj akter«, podrobnosti pa ni navedel.

Iran je kakršno koli vpletenost zanikal in obtožbe označil za neutemeljene. Po poročanju CNN je Teheran zaradi njih na pogovor poklical tudi britanskega veleposlanika. Iranski namestnik zunanjega ministra Majid Takht-Ravanchi je London pozval, naj spremeni svoj po njegovih besedah »neustrezen pristop« do Irana.

FOTO: Toby Shepheard/Reuters

RAF Fairford ameriško letalstvo že desetletja uporablja kot prednjo operativno lokacijo. Baza je tudi operativno oporišče ameriškega poveljstva Global Strike Command, ki je pristojno za strateške napade na velike razdalje.

Iz Fairforda so v zadnjih mesecih delovali bombniki B-1 in B-52, povezani z ameriškimi operacijami proti Iranu. Pentagon poudarja, da ameriške bombniške sile ostajajo sposobne izvajati misije »kjer koli in kadar koli«, tudi neposredno z ozemlja ZDA.