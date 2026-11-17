Glasovanje, na katerem so demokrati dobili trdno večino v senatu in predstavniškem domu, je bilo predvsem izraz nezadovoljstva s predsednikom Donaldom Trumpom in posledicami njegovega drugega mandata: višjimi cenami zaradi carin in vojne z Iranom, korupcijo ter nepotrebno krutostjo do priseljencev. Trump je deloval vse bolj odtujen od realnosti, saj se je osredotočal na megalomanske projekte, namenjene poveličevanju samega sebe – plesno dvorano v Beli hiši, odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku in »Arc d'Trump« s pogledom na Nacionalno pokopališče v Arlingtonu – namesto na težave običajnih Američanov. Trump je volivce pozval, naj se pretvarjajo, da je tudi sam na volilnem lističu. In ti so se temu pozivu odzvali. Trump ni bil edini poraženec. Elon Musk je za politično kampanjo porabil ...