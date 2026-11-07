ZDA ponujajo 20 milijonov za informacije o iranskem jedrskem programu

Washington ponuja 20 milijonov dolarjev (slabih 18 milijonov evrov) nagrade – in morebitno preselitev – za informacije o iranskem jedrskem programu, je v petek sporočila ameriška vojska. Predsednik Donald Trump je pri tem ponovil, da si Teheran želi skleniti dogovor za končanje vojne.

Program ameriškega State Departmenta, imenovan Nagrade za pravico (Rewards for Justice), ponuja denarno nagrado v višini do 20 milijonov dolarjev in možnost preselitve v zameno za informacije o iranskem jedrskem programu, vključno z njegovimi objekti, opremo in vključenim osebjem, na primer znanstveniki, je na družbenem omrežju x sporočilo ameriško osrednje poveljstvo (Centcom). Program je bil ustanovljen leta 1984 v okviru pobude zunanjega ministrstva za zagotavljanje denarnih nagrad za informacije, ki prispevajo k zaščiti ameriških življenj in interesov, pojasnjuje bruseljski Politico.

V izjavi glede nagrade je zunanje ministrstvo navedlo, da je zaradi iranskega »nespoštovanja obveznosti glede varovalnih ukrepov« do Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) agencija izgubila »kontinuiteto vedenja« o iranski proizvodnji in zalogah ključnih komponent, kot so centrifuge. Posebnih meril za to, kakšne informacije bi prinesle nagrado v višini 20 milijonov dolarjev, niso navedli.

Donald Trump je že večkrat izjavil, da so ameriške sile iranski jedrski program dejansko uničile. »Če ne bi napadli Irana, danes ne bi bilo Izraela,« je Trump dejal v petek zvečer v West Palm Beachu na Floridi. »Če bi imeli jedrsko orožje, bi ga uporabili. Uničili bi Bližnji vzhod.«

Predsednik ZDA je dodal, da si Iran – čigar gospodarstvo in vojska sta po njegovih besedah ​​v osmih mesecih vojne utrpela hudo škodo – želi končati konflikt. »Zdaj se pogajamo z njimi. Zelo si želijo skleniti dogovor,« je dejal.

Pogajanja med vojaško-ekonomskimi pritiski

Diplomatska prizadevanja posrednikov so sicer v polnem teku, s čimer želijo preprečiti ponovni izbruh spopadov, piše Politico Iranski predsednik Masud Pezeškian je v torek dejal, da si njegova vlada še vedno prizadeva za rešitev krize z dialogom. Na začetku tedna je Trump izjavil, da mora še »opraviti« z eno ali dvema tarčama, med katerimi je tudi t. i. Gora krampov (Pickaxe Mountain) v osrednjem Iranu – domnevna jedrska lokacija, za katero pa Teheran zanika, da bi šlo za tovrsten objekt.

Satelitski posnetek domnevnega jedrskega objeta Gora krampov blizu Natanca v osrednjem Iranu. FOTO: Vantor/Reuters

Po večmesečni pomorski blokadi Irana ameriška vojska ustanavlja posebno enoto, s katero želi okrepiti prizadevaja Washingtona za omejevanje iranskega prenosa naprednih oborožitvenih sistemov in drugega blaga, za katerega veljajo sankcije, preko kopenskih meja in Kaspijskega morja. Kot izhaja iz izjave, ki jo je pridobila britanska tiskovna agencija Reuters, bo ustanovitev te enote – o čemer doslej še niso poročali – ta konec tedna naznanilo ameriško osrednje poveljstvo Centcom.

Enota, ki bo nosila ime Iron Gate (Železna vrata), bo imela sedež v Tampi na Floridi in se bo usklajevala z drugimi vladnimi agencijami. Poleg nadzora nad prenosom orožja se bo osredotočala tudi na blago z dvojno rabo in nezakonite finančne tokove. »Okrepljeno sodelovanje osrednjega poveljstva z drugimi ameriškimi vladnimi agencijami bo dodatno omejilo zmožnost Irana za financiranje terorizma, obnovo tovarn orožja in krepitev vojaških zmogljivosti,« je v izjavi dejal admiral Brad Cooper, poveljnik Centcoma. Po ocenah osrednjega poveljstva je pomorska blokada Iranu preprečila izvoz surove nafte v vrednosti več kot 25 milijard dolarjev.