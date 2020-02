ZDA potrdile smrt Kasim Al Rimija

AFP Predsednik ZDA Donald Trump je potrdil, da so ubili voditelja jemenskega krila teroristične mreže. FOTO: Nicholas Kamm/AFP

ZDA so v operaciji, ki jo je ukazal ameriški predsednik Donald Trump , v Jemnu ubile vodjo Al Kaide na Arabskem polotoku (AQAP), so potrdili v Beli hiši.je bil na čelu teroristične mreže Al Kaide na Arabskem polotoku od leta 2015 in ga povezujejo s številnimi napadi v prvem desetletju tega tisočletja, vključno z napadom na ameriško veleposlaništvo v Jemnu, poroča BBC. Po navedbah ZDA je vodenje džihadistov prevzel po tem, ko so njegovega predhodnika prav tako ubili v napadu z brezpilotnim letalom.Jemen že od leta 2009 velja za osrednje oporišče Al Kaide na Arabskem polotoku (AQAP), njihov cilj pa je zrušitev vlad, ki jih podpira ZDA ter odprava vpliva zahoda v tej regiji.Kdaj točno se je zgodil napad, ZDA niso sporočile. Že konec januarja je ameriški časnik The New York Times poročal, da naj bi bil Kasim al Rimi domnevno ubit v zračnem napadu, a takrat uradne potrditve ni bilo.V odgovor na to je Al Kaida na Arabskem polotoku 2. februarja izdala Rimijevo zvočno sporočilo, v katerem je prevzela odgovornost za decembrsko streljanje v oporišču ameriških mornariških zračnih sil Pensacola na zahodu Floride.