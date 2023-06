ZDA pozvale Srbijo in Kosovo k umiritvi napetosti

ZDA so po srbski aretaciji treh kosovskih policistov v četrtek pozvale Kosovo in Srbijo k takojšnji umiritvi napetosti, od Beograda pa zahtevale tudi brezpogojno izpustitev priprtih policistov, poročajo srbski in kosovski mediji. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je voditelja obeh držav povabil na krizni sestanek v Bruselj.

ZDA so obe državi pozvale k takojšnji umiritvi napetosti in k temu, da sledita načrtu Evropske unije za izhod iz krize, je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

Predlog EU vsebuje tri zahteve. Prva je umiritev razmer, druga takojšnja ponovna izvedba lokalnih volitev v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova, tretja pa vrnitev k dialogu za normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino pod okriljem EU.

Priština mora po Millerjevih besedah umakniti tudi policijske enote s severa države in zagotoviti, da novoizvoljeni župani, etnični Albanci, v štirih občinah na severu Kosova z večinsko srbskim prebivalstvom svoje naloge začasno opravljajo v drugih prostorih, ne v občinskih stavbah.

Pričakujejo izpustitev treh kosovskih policistov

ZDA od Beograda pričakujejo »brezpogojno izpustitev treh kosovskih policistov, ki jih je pridržala Srbija«.

Na State Departmentu so ponovili, da ZDA obsojajo nasilje nad Natovimi silami Kfor, pripadniki policije in novinarji. Obenem so sporočili, da v ZDA v tem trenutku ne želijo govoriti o morebitnih sankcijah, temveč so osredotočeni na umiritev napetosti.

O tem, kako umiriti napetosti med državama, se bo s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem pogovarjal tudi Borrell. »Vidimo, da se razmere nenehno zaostrujejo in da smo spet v položaju upravljanja krize. Obe strani bom pozval na krizni sestanek v Bruselj prihodnji teden,« je napovedal v četrtek.

Razmere na severu Kosova so se znova močno zaostrile, potem ko je srbska policija ob meji s Kosovom v sredo aretirala tri oborožene pripadnike specialne enote kosovske policije. Beograd trdi, da so jih aretirali globoko na ozemlju osrednje Srbije, medtem ko Priština zatrjuje, da so jih ugrabili v občini Leposavić na ozemlju Kosova.

Na mejnih prehodih nastajajo veliki zastoji

Priština je posledično zaostrila nadzor na meji s Srbijo ter jo zaprla za tovornjake z blagom iz Srbije. Prepoved prehajanja meje zanje in poostren nadzor po poročanju srbske nacionalne televizije RTS veljata tudi danes, zaradi česar na mejnih prehodih med državama nastajajo veliki zastoji.

Nove napetosti na severu Kosova so se začele konec maja, ko so novoizvoljeni župani v štirih občinah poskušali s pomočjo kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Izbruhnili so spopadi s kosovskimi Srbi, ki so temu nasprotovali, pa tudi s pripadniki Kforja, ki so poskušali umiriti razmere.

V eni od štirih občin, Zubinem Potoku, so po poročanju Tanjuga kot okrepitev Kforja davi že opazili turški kontingent. Nato je namreč na sever Kosova v začetku meseca napotil približno 700 dodatnih vojakov, med katerimi je okoli 500 pripadnikov turške vojske. Za okrepitve so se v zvezi Nato odločili, potem ko je bilo v spopadih med kosovsko policijo in srbskimi protestniki ranjenih tudi 30 pripadnikov Kforja.