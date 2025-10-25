ZDA pred Trumpom obiskom Xija v preiskavo kitajske vlade

Ameriški predsednik Donald Trump je na poti v Azijo, kjer bo v prihodnjih dneh obiskal Malezijo, Japonsko in Južno Korejo, v četrtek pa naj bi se sestal tudi s predsednikom Kitajske Xi Jinpingom. Trump je podžgal tudi govorice, da bi se med azijsko turnejo lahko srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Trump je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v petek ob odhodu povedal, da upa na zelo dobro srečanje s kitajskim voditeljem. Pričakuje, da bo Kitajska sklenila dogovor, da se izogne dodatnim stoodstotnim carinam, ki naj bi začele veljati 1. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Delegaciji Kitajske in ZDA sta po poročanju kitajskih medijev ravno danes začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji.

S Xijem naj bi Trump razpravljal tudi o fentanilu, saj želi spodbuditi Peking, naj omeji trgovanje s tem močnim opioidom in poostri ukrepe proti latinskoameriškim mamilarskim kartelom.

Trump je novinarjem povedal tudi, da bi se bil pripravljen sestati s severnokorejskim voditeljem Kimom, in potrdil, da imata zelo dobre odnose.

Na novinarsko vprašanje, ali je odprt za zahtevo Severne Koreje, da se jo prizna kot jedrsko silo kot predpogoj za dialog z ZDA, je Trump odgovoril, da meni, da je Severna Koreja »neke vrste jedrska sila«.

Južnokorejski minister za ponovno združitev obeh Korej Čung Dong Jung je v petek dejal, da obstaja precejšnja možnost, da se bosta voditelja srečala med Trumpovo azijsko turnejo.

Visok ameriški uradnik, ki je želel ostati anonimen, pa je novinarjem povedal, da takšno srečanje ni na dnevnem redu te turneje. Kim in Trump sta se nazadnje sestala leta 2019, njuno srečanje pa je bilo organizirano v zadnjem trenutku.

Trump bo sicer azijsko turnejo začel v nedeljo v Maleziji, kjer bo od nedelje do torka potekal vrh Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean).

Podpisal naj bi trgovinski sporazum z Malezijo, nadziral pa bo tudi podpis mirovnega sporazuma med Tajsko in Kambodžo, za katerega si lasti posredniške zasluge.

Ob robu vrha združenja Asean naj bi se Trump sestal tudi z brazilskim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo, ki je bil v zadnjem času večkrat kritičen do predsednika ZDA.

Trump bo nato obiskal Japonsko in se srečal s prvo premierko v zgodovini države Sanae Takaichi.

Vrhunec obiska naj bi bila Južna Koreja, kamor bo Trump prispel v sredo. Poleg srečanja s Xijem, ki je predvideno za četrtek, se bo predsednik ZDA v Južni Koreji sestal s južnokorejskim predsednikom Lee Džae Miungom. Nagovoril bo tudi udeležence srečanja Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (Apec).

Delegaciji Kitajske in ZDA sta začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji. FOTO: Saul Loeb/Afp

ZDA v preiskavo kitajske vlade

Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v petek sprožil preiskavo očitkov, da kitajska vlada ne spoštuje določil sporazuma iz leta 2020. Ta je prinesel premirje v trgovinski vojni med državama, potem ko je to vojno v prvem mandatu Donald Trump z višanjem carin na uvoz iz Kitajske.

»Preiskava je bila sprožena zaradi očitnega neizpolnjevanja sporazuma z dne 15. januarja 2020 na strani kitajske vlade. Ta poteza poudarja odločenost Trumpove vlade, da Kitajsko prisili k izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma prve faze«, je v petek izjavil ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Trump, ki je skoraj šest let po sporazumu spet predsednik ZDA, je od začetka drugega mandata začel uvajati vse mogoče carine na vse strani, Peking pa je sprejel povračilne ukrepe, kot je - poleg povišanja carin na uvoz iz ZDA - oteževanje izvoza redkih zemelj v ZDA.

Trenutno vlada premirje, vendar pa se je Trumpova vlada sedaj spomnila, da se je Peking leta 2020 zavezal, da bo v dveh letih povečal nakupe ameriških izdelkov in storitev, predvsem pa kmetijskih pridelkov, za več sto milijard dolarjev.

Potem ko je začel Trump začel letos spet uvajati višje carine na uvoz iz Kitajske, je ta povišala tudi carinske stopnje na uvoz ameriške soje in prizadela ameriške kmete, ki so Trumpova volilna baza.

Ameriški analitiki v najavi preiskave izpolnjevanja sporazuma iz leta 2020 zato predvsem vidijo poskus pritiska na Kitajsko, naj kupuje kmetijske pridelke in Trumpu pomaga iz politične zagate, je poročala televizija MSNBC.