  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    ZDA pred Trumpom obiskom Xija v preiskavo kitajske vlade

    Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v petek sprožil preiskavo očitkov, da kitajska vlada ne spoštuje določil sporazuma iz leta 2020.
    Peking je sprejel povračilne ukrepe. FOTO: Damir Sagolj/Reuters
    Galerija
    Peking je sprejel povračilne ukrepe. FOTO: Damir Sagolj/Reuters
    STA
    25. 10. 2025 | 10:48
    4:57
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je na poti v Azijo, kjer bo v prihodnjih dneh obiskal Malezijo, Japonsko in Južno Korejo, v četrtek pa naj bi se sestal tudi s predsednikom Kitajske Xi Jinpingom. Trump je podžgal tudi govorice, da bi se med azijsko turnejo lahko srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

    Trump je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v petek ob odhodu povedal, da upa na zelo dobro srečanje s kitajskim voditeljem. Pričakuje, da bo Kitajska sklenila dogovor, da se izogne dodatnim stoodstotnim carinam, ki naj bi začele veljati 1. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Kdo vse nam krade največjo dragocenost, ki jo imamo?

    Delegaciji Kitajske in ZDA sta po poročanju kitajskih medijev ravno danes začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji.

    S Xijem naj bi Trump razpravljal tudi o fentanilu, saj želi spodbuditi Peking, naj omeji trgovanje s tem močnim opioidom in poostri ukrepe proti latinskoameriškim mamilarskim kartelom.

    Trump je novinarjem povedal tudi, da bi se bil pripravljen sestati s severnokorejskim voditeljem Kimom, in potrdil, da imata zelo dobre odnose.

    Na novinarsko vprašanje, ali je odprt za zahtevo Severne Koreje, da se jo prizna kot jedrsko silo kot predpogoj za dialog z ZDA, je Trump odgovoril, da meni, da je Severna Koreja »neke vrste jedrska sila«.

    Južnokorejski minister za ponovno združitev obeh Korej Čung Dong Jung je v petek dejal, da obstaja precejšnja možnost, da se bosta voditelja srečala med Trumpovo azijsko turnejo.

    Visok ameriški uradnik, ki je želel ostati anonimen, pa je novinarjem povedal, da takšno srečanje ni na dnevnem redu te turneje. Kim in Trump sta se nazadnje sestala leta 2019, njuno srečanje pa je bilo organizirano v zadnjem trenutku.

    Trump bo sicer azijsko turnejo začel v nedeljo v Maleziji, kjer bo od nedelje do torka potekal vrh Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean).

    Podpisal naj bi trgovinski sporazum z Malezijo, nadziral pa bo tudi podpis mirovnega sporazuma med Tajsko in Kambodžo, za katerega si lasti posredniške zasluge.

    image_alt
    Xi Jinping pod pritiskom notranjih težav

    Ob robu vrha združenja Asean naj bi se Trump sestal tudi z brazilskim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo, ki je bil v zadnjem času večkrat kritičen do predsednika ZDA.

    Trump bo nato obiskal Japonsko in se srečal s prvo premierko v zgodovini države Sanae Takaichi.

    Vrhunec obiska naj bi bila Južna Koreja, kamor bo Trump prispel v sredo. Poleg srečanja s Xijem, ki je predvideno za četrtek, se bo predsednik ZDA v Južni Koreji sestal s južnokorejskim predsednikom Lee Džae Miungom. Nagovoril bo tudi udeležence srečanja Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (Apec).

    Delegaciji Kitajske in ZDA sta začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji. FOTO: Saul Loeb/Afp
    Delegaciji Kitajske in ZDA sta začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji. FOTO: Saul Loeb/Afp

    ZDA v preiskavo kitajske vlade

    Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v petek sprožil preiskavo očitkov, da kitajska vlada ne spoštuje določil sporazuma iz leta 2020. Ta je prinesel premirje v trgovinski vojni med državama, potem ko je to vojno v prvem mandatu Donald Trump z višanjem carin na uvoz iz Kitajske.

    »Preiskava je bila sprožena zaradi očitnega neizpolnjevanja sporazuma z dne 15. januarja 2020 na strani kitajske vlade. Ta poteza poudarja odločenost Trumpove vlade, da Kitajsko prisili k izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma prve faze«, je v petek izjavil ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

    Trump, ki je skoraj šest let po sporazumu spet predsednik ZDA, je od začetka drugega mandata začel uvajati vse mogoče carine na vse strani, Peking pa je sprejel povračilne ukrepe, kot je - poleg povišanja carin na uvoz iz ZDA - oteževanje izvoza redkih zemelj v ZDA.

    Trenutno vlada premirje, vendar pa se je Trumpova vlada sedaj spomnila, da se je Peking leta 2020 zavezal, da bo v dveh letih povečal nakupe ameriških izdelkov in storitev, predvsem pa kmetijskih pridelkov, za več sto milijard dolarjev.

    Potem ko je začel Trump začel letos spet uvajati višje carine na uvoz iz Kitajske, je ta povišala tudi carinske stopnje na uvoz ameriške soje in prizadela ameriške kmete, ki so Trumpova volilna baza.

    Ameriški analitiki v najavi preiskave izpolnjevanja sporazuma iz leta 2020 zato predvsem vidijo poskus pritiska na Kitajsko, naj kupuje kmetijske pridelke in Trumpu pomaga iz politične zagate, je poročala televizija MSNBC.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Aleksander Borodikin

    Zemljevid smrti: Pokazati, koliko ruskih vojakov je dejansko umrlo v Ukrajini

    Mediazona razkriva obseg ruskih izgub v Ukrajini: baza šteje najmanj 140.100 mrtvih.
    Aljaž Vrabec 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers - Minnesota Timberwolves

    Šov Luke Dončića se je končal z 49 točkami in širokim nasmehom

    Košarkarji Los Angeles Lakers so na drugi tekmi sezone pokazali pravi obraz in premagali Minnesoto s 128:110. Dončić je dosegel 49 točk.
    Nejc Grilc 25. 10. 2025 | 03:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Raper

    Klemen Klemen: Alkohol ni nič kriv, jaz sem ga pil

    Trnovski nindža, raper, postopač in potepuh in nekdanji šnopc minister, kot si sam pravi.
    Patricija Maličev 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

    Več kot 10.000 ljudi je v staležu že več kot leto dni, stroški pa so se v desetletju potrojili na skoraj 700 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 24. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Hrvat ponuja milijardo za Bugattija: Ne želim pojasnjevati petdesetim ljudem

    Avtomobilska znamka Bugatti bi lahko kmalu zamenjala lastnika in postala – hrvaška. Za nakup Porschejevega deleža v podjetju se namreč zanima Mate Rimac.
    Agata Rakovec Kurent 24. 10. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Javno mnenje pred referendumom: večina jih zakon podpira

    Prepričevanje se začenja. Za uveljavitev zakona 60 odstotkov ljudi, kaže javnomnenjska poizvedba.
    Barbara Eržen 24. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpKitajskaXi Jinpingtrgovinska vojnaZDA in Kitajska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Prva smučarska preizkušnja

    Avstrijka z veliko prednostjo, v finalu od Slovenk le Neja Dvornik

    V Söldnu se je z ženskim veleslalomom začela 60. sezona svetovnega pokala. Julia Scheib na prvi progi najhitrejša, Neja Dvornik 27.
    25. 10. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dan suverenosti

    Predsedniki ob slovenskem prazniku: Suverenost ni samoumevna

    Danes se spominjamo časa, ko je Slovenija dokončno stopila na pot samostojne in suverene države, so v poslanici poudarili trije najvišji predstavniki države.
    25. 10. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Italijanu gre kot po maslu

    Francesco Bagnaia bo v Maleziji lovil trojček

    Italijanski motociklist je bil po kvalifiakcijski zmagi na dirkališču Sepang najhitrejši tudi na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP.
    25. 10. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obisk predsednika ZDA

    ZDA pred Trumpom obiskom Xija v preiskavo kitajske vlade

    Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v petek sprožil preiskavo očitkov, da kitajska vlada ne spoštuje določil sporazuma iz leta 2020.
    25. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA afera

    Nič ni pomembnejše od verodostojnosti

    Komisar lige NBA Adam Silver je prvič javno spregovoril o nepričakovanih aretacijah trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa in igralca Miamija Terryja Rozierja.
    25. 10. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Italijanu gre kot po maslu

    Francesco Bagnaia bo v Maleziji lovil trojček

    Italijanski motociklist je bil po kvalifiakcijski zmagi na dirkališču Sepang najhitrejši tudi na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP.
    25. 10. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obisk predsednika ZDA

    ZDA pred Trumpom obiskom Xija v preiskavo kitajske vlade

    Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v petek sprožil preiskavo očitkov, da kitajska vlada ne spoštuje določil sporazuma iz leta 2020.
    25. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA afera

    Nič ni pomembnejše od verodostojnosti

    Komisar lige NBA Adam Silver je prvič javno spregovoril o nepričakovanih aretacijah trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa in igralca Miamija Terryja Rozierja.
    25. 10. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Kaj skuhati danes?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo, Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo