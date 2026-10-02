ZDA pritiskajo na Evropo: Sprostite strateške rezerve dizelskega goriva

Članice EU bodo danes imele izredni sestanek, na katerem bodo poskušale oblikovati usklajen odziv na naraščajoče cene dizla. Sestanek je odziv na četrtkov poziv ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta, naj evropske države nemudoma sprostijo strateške rezerve dizla in tako pripomorejo k znižanju cen, je poročal AFP. Kot je dodal, ameriški kmetje, vozniki tovornjakov in podjetja ne bi smeli nositi tolikšnega bremena visokih cen.

»Naši evropski partnerji bi morali pospešiti izpolnjevanje svojih obstoječih zavez in nemudoma zagotoviti dodatne zaloge, da bi odpravili trenutne motnje,« je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Bessent.

Tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred novembrskimi vmesnimi volitvami pod pritiskom domače javnosti in želi znižati cene tega goriva v ZDA, je napovedal, da bo evropske države morda zaprosil, da sprostijo del svojih rezerv. ZDA so ključni dobavitelj dizelskega goriva svetu, saj izvozijo med 1,2 in 1,5 milijona sodov na dan, navaja BBC. Kot so dodali, je tudi kot polovica britanskega dizelskega goriva uvožena, tretjina iz ZDA.

ZDA so pomemben dobavitelj dizla za EU, saj zagotavljajo več kot polovico evropskega uvoza tega goriva. Morebitna ameriška prepoved izvoza bi zato lahko prizadela evropsko gospodarstvo in zvišala cene goriva.

Sprostitev okoli 120 milijonov sodov

Ameriška stran naj bi od EU zahtevala sprostitev okoli 120 milijonov 159-litrskih sodov dizla v šestih mesecih, kar bi bila več kot tretjina skupnih evropskih zalog. Posebej naj bi ZDA po poročanju Reutersa pritisnile na Nemčijo in Francijo.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je v izjavi za medije po srečanju z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerjem povedal, da bi bil kakršen koli ukrep ZDA za prepoved izvoza dizelskega goriva za Evropejce nepričakovan. »To bi imelo zelo dramatične posledice za našo gospodarsko uspešnost,« je ocenil evropski komisar.

Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter evropska komisija so se na četrtkovem izrednem srečanju medtem dogovorile, da bodo na ameriški pritisk odgovarjale z enotnim glasom. Prav tako naj bi vztrajale, da mora biti vsaka odločitev o sprostitvi zalog obravnavana na ravni Mednarodne agencije za energijo (IEA), hkrati pa želijo v komunikaciji z Washingtonom zmanjšati napetosti, je poročal Politico.

Kaj bi to prineslo ZDA?

Analitiki Goldman Sachsa opozarjajo, da bi omejitev ameriškega izvoza sicer lahko kratkoročno znižala cene v ZDA, vendar bi se te po zapolnitvi skladišč lahko ponovno močno zvišale. Vsak teden omejenega izvoza bi lahko po njihovi oceni evropske cene dizla zvišal za približno dva odstotka.

Po podatkih Goldman Sachsa so imele evropske članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) konec junija približno 190 milijonov sodov dizla v zalogah, kar ustreza skoraj 500 dnevom ameriškega izvoza dizla.

Izvoz naftnih derivatov so do nadaljnjega ustavile tudi kitajske rafinerije, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu.