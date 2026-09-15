ZDA priznale, da imajo orožja v vesolju

ZDA so danes prvič priznale, da imajo orožje v vesolju. »ZDA imajo trenutno v zemeljski orbiti pripravljena orožja za vesoljski nadzor« je razkril sekretar zračnih sil Združenih držav Troy Meink. Kakšna orožja natančno so ZDA poslale v zemeljsko orbito, ni pojasnil.

V odgovor na razkritje ZDA je kitajsko zunanje ministrstvo sporočilo, da se Washington »pripravlja na vojno v vesolju« in posvarilo pred spreminjanjem vesolja v »v bojišče in pred tekmo v oboroževanju tam«. Govorec Kremlja Dmitri Peskov pa je zatrdil, da Rusija verjame, da mora »vesolje ostati prosto orožja« in pozval k »popolni demilitarizaciji vesolja«.

Da ZDA, Rusija in Kitajska razvijajo vesoljska orožja, od motilcev signalov satelitov do orožji z izstrelki, je bila splošno znana skrivnost, poroča britanski medij Guardian.

Astronom Jonathan McDowell je za Guardian ocenil, da je ZDA v vesolje skupaj s skrivnostnimi sateliti najverjetneje poslala motilce signalov. Kitajska in Rusija se bosta verjetno odzvali, je napovedal. Posvaril je, da bi medsebojno uničevanje vesljskih satelitov lahko hitro ušlo izpod nadzora.

Sovjetska zveza in ZDA sta orožja za bojevanje v vesolju pričeli razvijati že v petdesetih letih minulega stoletja, vendar so velesile leta 1967 podpisale dogovor, s katerim so orožja za množično uničenje v zemeljski orbiti prepovedana. Tekst sicer konvencionalnih orožji ne prepoveduje.

Po tem, ko je konec prejšnjega stoletja vesolje z mednarodno vesoljsko postajo postalo prostor sodelovanja, v vse bolj napetem ozračju zadnjih let velesile ponovno rožljajo z vesoljskim orožjem. Leta 2021 je Rusija testno sestrelila svoj satelit z raketo izstreljeno iz Zemlje.

Večje število sestreljenih satelitov bi Zemeljsko orbito lahko hitro obdalo z velikanskim številom hitro letečih kovinskih delcev, ki bi lahko ogrožali dejavnosti v vesolju, svarijo strokovnjaki.