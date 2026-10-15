ZDA razmišljajo o uporabi »matere vseh bomb«

Ameriška vojska pripravlja nove načrte za morebitne napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki vključujejo tudi uporabo najmočnejše ameriške nejedrske bombe, znane kot »mati vseh bomb«. CNN se sklicuje na več ameriških uradnikov, seznanjenih z vojaškim načrtovanjem, in pravi, da bi predsednik Donald Trump lahko ukaz za nove napade izdal pred vmesnimi volitvami v ZDA ali po njih. Morebitna uporaba bombe GBU-43/B MOAB bi pomenila novo stopnjevanje konflikta, v katerem ZDA Iran bombardirajo že več kot šest mesecev. Dvomi o učinkovitosti proti podzemnim jedrskim objektom Med možnimi tarčami naj bi bili tudi iranski jedrski objekti, med njimi kompleks Pickaxe Mountain, kjer naj bi po ocenah ZDA in Izraela Iran hranil dele svojega jedrskega programa. Trump je večkrat ...