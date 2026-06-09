  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    ZDA razširile seznam kitajskih »vojaških« podjetij: na udaru Alibaba in BYD

    Na seznamu se je znašlo več kot 80 kitajskih, domnevno vojaških podjetij, ki ZDA posredno ali neposredno ponujajo komercialne storitve.
    BYD ne uvaža svojih avtomobilov, a je kljub temu na seznamu. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters
    Galerija
    BYD ne uvaža svojih avtomobilov, a je kljub temu na seznamu. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters
    Ma. J.
    9. 6. 2026 | 07:52
    9. 6. 2026 | 08:17
    2:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ameriško obrambno ministrstvo je v ponedeljek izdalo seznam kitajskih podjetij, ki so domnevno povezana s kitajsko vojsko. Na seznamu sta se znašla tudi tehnološki velikan Alibaba in proizvajalec električnih vozil BYD. Ameriška vlada s seznamom namerava obvestiti domače organizacije o nevarnostih poslovanja s kitajskimi podjetji, poroča BBC.

    image_alt
    Kitajska gneča na slovenskem avtomobilskem trgu

    Čeprav so se nekatera kitajska podjetja znašla na seznamu, to še ne pomeni takojšnjih sankcij.

    S kitajskega veleposlaništva v ZDA so za BBC povedali, da je seznam diskriminatoren, kitajska podjetja pa delujejo v skladu s tujo zakonodajo. Predstavniki Alibabe so dejali, da so bila njihova podjetja uvrščena na seznam brez razloga.

    Na seznamu Section 1260H se je znašlo več kot 80 kitajskih, domnevno vojaških podjetij, ki ZDA posredno ali neposredno ponujajo komercialne storitve. Nekatera kitajska podjetja so izredno konkurenčna ameriškim, predvsem na področju izdelave električnih vozil in razvijanja umetne inteligence. Podjetje BYD, ki v ZDA ne uvaža svojih avtomobilov, je na začetku leta preseglo Teslo in postalo največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu.

    Bo odločitev razjezila Peking?

    Odločitev bo najverjetneje skrhala odnose med Pekingom in Washingtonom. Peking bo seznam videl kot obliko gospodarskega zadrževanja in bi lahko ZDA vrnil milo za drago, je za BBC pojasnila analitičarka Stefanie Kam.

    V ZDA so podjetja, kot so BYD, Alibaba in Baidu, uvrstili na seznam zaradi sodelovanja v državnih programih, in ne na podlagi jasnih dokazov, kot so morebitne pogodbe s kitajsko vojsko, je še povedala Kamova.

    Huawei je na Trumpovem seznamu že od leta 2019. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Huawei je na Trumpovem seznamu že od leta 2019. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Pri Alibabi in Baiduju so obtožbe zanikali. Uporabili bodo vsa razpoložljiva sredstva, da si operejo ime in da se njihova podjetja odstranijo s seznama. 

    Na seznamu so žedlje časa podjetja Huawei, Tencent, proizvajalec dronov DJI in baterij CATL. Pri podjetju Huawei zanikajo, da njihovi izdelki predstavljajo varnostna tveganja za ameriške uporabnike, obenem pa trdijo, da so neodvisni od kitajske vlade.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Knjiga
    Knjižni trg

    Peking zre v prihodnost založništva

    Jubilej pekinškega knjižnega sejma bo pospremilo na stotine dogodkov ter vprašanja o tehnoloških inovacijah in bralnih navadah.
    Pia Prezelj 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Nekoč so nastajali v Angliji, zdaj bodo v Španiji

    Fenomeni: Danes kitajska avtomobilska znamka MG se tako in drugače približuje krajem, kjer je nekoč nastala.
    Gašper Boncelj 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZDA

    Ameriški kapitalizem na robu apokalipse

    Gospodarstvo, v katerem se združujeta vse večje nezaupanje do podjetij in vse izrazitejši milenarizem elit, je lahko vnetljiva zmes.
    The Economist 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

    Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Barcelona

    Sagrada Família po 144 letih gradnje tik pred dokončanjem

    Bazilika je z osrednjim stolpom Jezusa Kristusa dosegla končno višino, sto let po smrti njenega arhitekta Antonia Gaudíja.
    8. 6. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc o odločitvi pristojnih pri FIS: To je res škoda

    Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc o pripravah za novo sezono, študijskih obveznostih, poletju, motivaciji, ciljih za prihodnjo zimo ...
    Miha Šimnovec 8. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaZDAAlibabaHuaweiBYDDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Madžarski poslanci so si soglasno znižali plače za 40 odstotkov

    Poleg tega bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za telefon, zmanjšali nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj, osebja.
    9. 6. 2026 | 09:43
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Koncert žvižgov za Trumpa je velikana privabil iz sence

    Košarkarji San Antonia so dobili tretjo tekmo finala in znižali zaostanek proti New York Knicks na 1:2. Žvižgi za Donalda Trumpa, domači so igrali v krču.
    Nejc Grilc 9. 6. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Razno
    ODPRTA KUHINJA

    Najbolj kremast cheesecake z jagodami: triki, ki naredijo razliko (VIDEO)

    Cheesecake brez razpok in s popolnoma kremasto sredico? V mojstrski delavnici razkrivamo preverjene trike, s katerimi bo sirna torta uspela tudi doma.
    Odprta kuhinja 9. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Rosvita Toplak: Ženske rojevamo, moški ubijajo

    Rosvita Toplak brez zadržkov govori o patriarhatu, ženskah, oblasti in sreči. V iskrenem pogovoru razkriva tudi svojo zelo osebno plat.
    9. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpoklic ponve z arzenom

    Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.
    9. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Razno
    ODPRTA KUHINJA

    Najbolj kremast cheesecake z jagodami: triki, ki naredijo razliko (VIDEO)

    Cheesecake brez razpok in s popolnoma kremasto sredico? V mojstrski delavnici razkrivamo preverjene trike, s katerimi bo sirna torta uspela tudi doma.
    Odprta kuhinja 9. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Rosvita Toplak: Ženske rojevamo, moški ubijajo

    Rosvita Toplak brez zadržkov govori o patriarhatu, ženskah, oblasti in sreči. V iskrenem pogovoru razkriva tudi svojo zelo osebno plat.
    9. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpoklic ponve z arzenom

    Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.
    9. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo