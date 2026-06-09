ZDA razširile seznam kitajskih »vojaških« podjetij: na udaru Alibaba in BYD

Ameriško obrambno ministrstvo je v ponedeljek izdalo seznam kitajskih podjetij, ki so domnevno povezana s kitajsko vojsko. Na seznamu sta se znašla tudi tehnološki velikan Alibaba in proizvajalec električnih vozil BYD. Ameriška vlada s seznamom namerava obvestiti domače organizacije o nevarnostih poslovanja s kitajskimi podjetji, poroča BBC.

Čeprav so se nekatera kitajska podjetja znašla na seznamu, to še ne pomeni takojšnjih sankcij.

S kitajskega veleposlaništva v ZDA so za BBC povedali, da je seznam diskriminatoren, kitajska podjetja pa delujejo v skladu s tujo zakonodajo. Predstavniki Alibabe so dejali, da so bila njihova podjetja uvrščena na seznam brez razloga.

Na seznamu Section 1260H se je znašlo več kot 80 kitajskih, domnevno vojaških podjetij, ki ZDA posredno ali neposredno ponujajo komercialne storitve. Nekatera kitajska podjetja so izredno konkurenčna ameriškim, predvsem na področju izdelave električnih vozil in razvijanja umetne inteligence. Podjetje BYD, ki v ZDA ne uvaža svojih avtomobilov, je na začetku leta preseglo Teslo in postalo največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu.

Bo odločitev razjezila Peking?

Odločitev bo najverjetneje skrhala odnose med Pekingom in Washingtonom. Peking bo seznam videl kot obliko gospodarskega zadrževanja in bi lahko ZDA vrnil milo za drago, je za BBC pojasnila analitičarka Stefanie Kam.

V ZDA so podjetja, kot so BYD, Alibaba in Baidu, uvrstili na seznam zaradi sodelovanja v državnih programih, in ne na podlagi jasnih dokazov, kot so morebitne pogodbe s kitajsko vojsko, je še povedala Kamova.

Huawei je na Trumpovem seznamu že od leta 2019. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Pri Alibabi in Baiduju so obtožbe zanikali. Uporabili bodo vsa razpoložljiva sredstva, da si operejo ime in da se njihova podjetja odstranijo s seznama.

Na seznamu so žedlje časa podjetja Huawei, Tencent, proizvajalec dronov DJI in baterij CATL. Pri podjetju Huawei zanikajo, da njihovi izdelki predstavljajo varnostna tveganja za ameriške uporabnike, obenem pa trdijo, da so neodvisni od kitajske vlade.